Afrikai bevándorlókra nyitott tüzet egy férfi Olaszországban

A tettes - akit őrizetbe vettek - a belügyiniszter szerint "szélsőjobboldali hátterű". A lövöldözés elkövetőjének őrizetbe vételét követően Paolo Gentiloni kormányfő és Marco Minniti belügyminiszter megbeszélést tartott. Paolo Gentiloni miniszterelnök a találkozó utáni sahtótájékoztatón felelősségteljes magatartásra szólította fel az olasz politikai erőket. Semmilyen bűncselekményt nem lehet ideológiával igazolni - mondta az olasz miniszterelnök. Hozzátette: "az olasz állam különösen keményen fog fellépni azok ellen, akik erőszakot terjesztenek, állítsuk meg ennek veszélyét, a gyűlölet és erőszak nem oszthat meg bennünket".



Minniti később közölte az ANSA olasz hírügynökség szerint, hogy a tettes "szélsőjobboldali hátterű, egyértelműen kapcsolata van a fasizmussal és a nácizmussal". A férfi Macerata utcáin vezetve gépkocsijából adott le lövéseket. A férfi szándékosan színes bőrű embereket vett célba. Hat közép-afrikai bevándorló sebesült meg, öt férfi és egy nő, 21 és 33 év közöttiek: négyüket már kiengedték a kórházból, kettőjük állapota súlyosabb, mivel a lövések végtagjaikat érték. A lövöldözés nyomán Macerata polgármestere kijárási tilalmat rendelt el, amelyet már feloldottak. A férfi végül kiszállt a kocsiból és megadta magát: amikor megadta magát a rendőröknek, olasz nemzeti színű zászlót terített a vállára, és magasba lendítette a karját az olasz fasizmus idejéből ismert köszöntéssel. A hatóságok közlése szerint a 28 éves elkövető büntetlen előéletű, 2017-ben az Északi Liga párt önkormányzati jelöltje volt, de nem választották meg. A lövöldözés kapcsolatban állhat azzal, hogy Maceratában pár nappal ezelőtt egy 18 éves olasz lány feldarabolt holttestére bukkantak rá két bőröndben. A gyilkosság elkövetőjeként egy nigériai származású bevándorlót vettek őrizetbe a hatóságok. Az áldozat és a gyilkossággal vádolt nigériai férfi is drogfüggő volt.



A meggyilkolt lány még működő Facebook-profilján számos idegengyűlölő, migránsellenes komment jelent meg. A szombati lövöldözés szemtanúi a támadó autóját is azon a környéken is látták, ahol az olasz lány holttestét megtalálták. A Maceratában élő nigériai közösség szombat délutánra szolidaritási megmozdulást tervezett a meggyilkolt lány emlékére, ezt a lövöldözés miatt elhalasztották. A történtek heves politikai vitához vezetett miután Matteo Salvini az Északi Liga vezetője kijelentette, hogy a "féktelen migráns invázió teremtett társadalmi feszültséget " Olaszországban. Később Salvini hangsúlyozta, hogy elítéli a lövöldözést. A szélsőjobboldali Új Erő (FN) védelmébe vette az elkövetőt hangoztatva, hogy az olasz állam kizárólag a migránsokat védi. Roberto Saviano olasz író azzal vádolta meg Matteo Salvinit, hogy migránsellenes jelszavaival "felbujtója" volt a lövöldözésnek. Matteo Renzi a balközép Demokrata Párt (PD) volt miniszterelnöke nyugalomra és felelősségre szólította fel politikustársait