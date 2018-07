Afganisztánban összehangolt támadást indítottak a tálibok - sokan vesztették életüket

Legalább 30 katona halt meg a tálib szélsőséges mozgalom három különböző ellenőrzőponton végrehajtott, összehangolt támadásaiban Észak-Afganisztánban - közölték afgán tisztviselők csütörtökön. Az ország keleti részén egy amerikai katona vesztette életét. A halálos áldozatok pontos számát tekintve többféle adat látott napvilágot.



Mualavi Abdullah, Kunduz tartomány tanácsosa azt közölte, hogy a biztonsági erők 15 tagja halt meg a Kunduz és Tahár tartományok külső körzeteiben lévő állásoknál a szerda éjjel vívott összecsapásokban. Aszam Afzali, Tahár tanácsosa azonban az elesett afgán katonák számát 40-re tette.



Zabihullah Mudzsahid, a szélsőséges mozgalom szóvivője azt közölte, hogy nagyjából 72 katona vesztette életét, további 9 pedig sebesüléseket szenvedett. A tisztviselők tájékoztatásából nem derült ki, hogy az áldozatok között vannak-e tálib fegyveresek. Kunduz és Tahár tartományokban a szélsőségesek számos körzetet tartanak ellenőrzésük alatt, a kormányerőkkel az irányításukon kívül eső területekért harcolnak. A tálibok annak ellenére is folytatják fegyveres harcukat a kabuli kormány és külföldi szövetségesei ellen, hogy az afgán elnök több kedvezményt is felajánlott a szélsőségeseknek, csak üljenek tárgyalóasztalhoz.



Június közepén precedens nélküli eseményre is sor került: számos helyen tálibok vonultak be a kormányerők ellenőrizte városokba a ramadán muszlim böjti hónapot lezáró íd al-fitr alkalmából, és együtt ünnepeltek civilekkel és katonákkal. Kabulban a belügyminiszter is találkozott velük. Az ünnepség vége után a tálibok azonban a kormány kérése ellenére sem hosszabbították meg a tűzszünetet, és újult erővel folytatták a harcot, melyekben már többtucatnyian meghaltak.



A közép-ázsiai országban immár 17 éve tevékenykedő amerikai hadsereg csütörtökön tudatta, hogy életét vesztette egy katonája Afganisztán keleti részén, de nem közölt részleteket a történtekről. Az Egyesült Államok különleges erőit rendszeresen bevetik az Iszlám Állam terrorszervezet afganisztáni ága ellen e térségben.



Az idén így már három amerikai halt meg Kelet-Afganisztánban: korábban januárban egy a hegyvidéki Nangarhar tartományban, egy másik pedig áprilisban Kapisza provinciában. Legutóbb vasárnap jelentette az amerikai hadsereg, hogy elesett egy katonája Dél-Afganisztánban is, úgynevezett "belső támadásban". E típusú támadások alatt általában azt értik, hogy a fegyveres erők soraiba beszivárgott tálibok saját, mit sem sejtő bajtársaik ellen fordítják fegyvereiket.