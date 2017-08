Áder: kibontakozóban a víz drámája

Áder János köztársasági elnök szerint időszerű a vízzel kapcsolatos problémákról beszélni. Fotó: MTI

Az államfő a konferencián elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a klímaválság fontosságát megértette a világ, de a vízválság súlyosságát még nem. Áder János véleménye szerint. Példaként Svédországot említette, ahol a tavalyi év volt az elmúlt 40 esztendő legszárazabb éve. Kiemelte, hogy a legkomolyabb a helyzet Öland és Gotland szigetén volt, ahová a nyári időszakban szállítani kellett a vizet.A magyar államfő úgy látja, hogy kibontakozóban van a víz drámája.

Már nem a jövőről, hanem a jelen meghatározó problémáiról beszélünk

- tette hozzá.Az is elhangzott, hogy a ma érzékelhető politikai válságokban már tagadhatatlan a vízzel, a vízellátással kapcsolatos problémák szerepe.Áder János kitért arra is, hogynemcsak a szén-dioxid-kibocsátás minimalizálása miatt van szükség, hanem azért is, mert ezek a rendszerek annyi vizet fogyasztanak, amely több mint 1 milliárd ember ellátására lenne elegendő. Felhívta a figyelmet, hogy amennyiben nem történik változás a jelenlegi vízpolitikában, akkor a szegénység felszámolásában sem lehet eredményeket elérni.Beszédében szorgalmazta a vízügyi infrastruktúrára fordítandó befektetések forrásainak növelését. Azt is fontosnak nevezte, hogy. Szintén hiányolta, hogy nincs az ENSZ-ben egy kormányközi vízügyi együttműködési testület.Áder János delegáció élén háromnapos hivatalos látogatáson tartózkodik a svéd fővárosban, ahol nemcsak a Víz Világhét konferenciáin vett részt, hanem az idei év Water Prize díjátadóján is, és audiencián fogadta őt XVI. Károly Gusztáv svéd uralkodó.