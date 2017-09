Áder János levelet írt az ENSZ főtitkárának

Levélben fordult António Guterreshez, az ENSZ főtitkárához Áder János államfő, amelyben a klímavédelem sikere érdekében tett javaslatait összegezte - a dokumentum csütörtökön került fel a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapjára.



Az államfő a többi közt a nemzetközi klímavédelemért tenni akarók szövetségesi körének bővítését javasolja. Nélkülözhetetlennek tartja a városok, régiók és szövetségi államok bevonását, mert meggyőződése szerint kulcsszerep hárul rájuk a párizsi megállapodás végrehajtásában. Áder János ehhez szükségesnek ítéli, hogy ezen szereplők már a 2019-es klímacsúcs előtt, vagyis az idei bonni tárgyalási fordulóban vegyenek részt, számszerűsítsék klímavállalásukat és annak időbeni ütemezését.



A köztársasági elnök a tíz legnagyobb kibocsátó ország régióvezetőinek, nagyvárosaik irányítóinak megnyerésére is javaslatot tesz - olvasható a levélben - mert ők elősegíthetnék országaik klímavédelmi vállalásainak 2020 előtti növelését.



Áder János szerint arról is meg kellene győzni a szubnacionális szereplőket, hogy a hosszú távú elköteleződéseik mellett a következő tíz évre is készítsenek kibocsátás-csökkentési tervet.



Az államfő levelében azt a korábbi javaslatát is felidézte: jó lenne elérni, hogy a tíz legnagyobb kibocsátó 2019-ben nagyobb mértékű kibocsátás-csökkentést fogadjon el, mint azt korábban Párizsban tette, ugyanis a tudósok iránymutatása egyértelmű: ahhoz, hogy jó eséllyel elkerüljük a visszafordíthatatlan és elszabaduló klímaváltozást, a kibocsátásokat 2020-tól tíz évente meg kell felezni.



"A világnak szüksége van arra az elszántságra, bátorságra és bátorításra, amelyet a jó példa ereje közvetít. Biztosíthatom, hogy minden fórumon továbbra is kiállok a szubnacionális szereplők klímavédelmi tevékenysége mellett. Tudom, hogy ezt az ügyet Ön is támogatja, ezért fontos tudnia, erre irányuló erőfeszítéseiben szövetségesként számíthat rám" - zárja levelét a magyar államfő.