A WikiLeaks több ezer CIA-dokumentumot hozott nyilvánosságra

Julian Assange, az internetes oldal alapítója "kivételesnek minősítette jogi és politikai szempontból" az adatokat, és a Twitteren azt üzente, hogy "ez a történelem legnagyobb kiszivárogtatása a hírszerzés területén".



A dokumentumok állítólag a CIA Kibernetikai Hírszerzési Központjából származnak, amely Langleyben működik, és "egy ottani, elszigetelt, magas biztonsági fokozatú hálózatból kerültek ki".



A hírszerző szervezet az AP amerikai hírügynökség magyarázatot kérő, megismételt kérdéseire azzal válaszolt, hogy "nem nyilatkozik az állítólagos hírszerzési dokumentumok hitelességéről és tartalmáról".



Az AP szerint ha a kiadott dokumentumok hitelesek, akkor a kiszivárogtatás újabb katasztrofális csapást jelent az amerikai hírszerző közösségre. Mint egy megkérdezett szakértő megjegyezte, nem lepné meg, ha "az ottaniak közül soknak megváltozna vagy éppen véget érne a karrierje".



A WikiLeaks további hat adag dokumentum közzétételét ígérte "Vault 7" összefoglaló néven. Assange internetes sajtótájékoztatót is akart tartani Ecuador londoni nagykövetségéről, ahová az elfogatása elől menekült, de a Twitteren azután közölte, hogy a számítógépeit hackertámadás érte, ezért nem tud rajtuk kommunikálni. Ez "az első közzétett adag már elhomályosítja mindazt, amit Edward Snowden három év alatt közzétett az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos adatgyűjtő és lehallgató tevékenységéről" - írta.



A kiszivárogtatott dokumentumok között éppen ilyen, hackertámadásokra használt számítógépes programok, rosszindulatú szoftverek, kibernetikai fegyverek és hozzájuk kapcsolódó magyarázatok vannak. Egy olyan személytől származnak, aki hozzájuk férhetett, mert a WikiLeaks szerint a CIA elvesztette felettük az ellenőrzést. "A CIA nemrég elvesztette az ellenőrzését a hackelésre használt arzenáljának nagy része fölött,,. A gyűjtemény illetéktelen kezekbe került, és az egyikük adta át a hírportálnak - írta.



Az üzenet egyik részlete kitér arra is, hogy a CIA az Egyesült Államok frankfurti konzulátusán működteti az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát támadó titkos hacker-központját. Van a dokumentumok között sok olyan is, amely az Oroszországtól és más országoktól "kölcsönvett" digitális kémkedési technikákról szól.



A WikiLeaks alapítója az üzenetben hangsúlyozta, hogy a dokumentumok között nincsenek "töltött" - vagyis ebben az állapotban használható - kibernetikai fegyverek, mert elővigyázatosságból hatástalanították őket, és azt akarják, hogy közmegegyezés jöjjön létre a dolog politikai és műszaki vonatkozásairól, akárcsak arról, hogy az ilyen fegyvereket miként lehet kielemezni és leszerelni.



A WikiLeaks korábban az amerikai külügyminisztérium és a Pentagon titkos dokumentumaiból szivárogtatott ki több ezret.