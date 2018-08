A volt brit külügyminisztert párttársai is bírálják a burkaviselettel kapcsolatos kijelentései miatt

Európában például Franciaországban, Belgiumban is tilos az arcot takaró öltözet viselése nyilvános helyen, Nagy-Britanniában azonban, ahol becslések szerint hozzávetőleg hárommillió muszlim él, a fősodor egyetlen pártja sem támogat ilyen korlátozást.

Bírálatok össztüzébe került Boris Johnson volt brit külügyminiszter a dániai burkatörvénnyel kapcsolatos minapi kijelentései miatt. Párttársai közül van, aki a kizárását sürgeti a Konzervatív Pártból, és már Theresa May kormányfő is bocsánatkérésre szólította fel. A politikus azonban a környezetéből származó információk szerint kitart a véleménye mellett.Boris Johnson a The Daily Telegraph című konzervatív napilap hétfői számában megjelent cikkébenA burkát viselő nőket nemcsak postaládához, hanem bankrablókhoz is hasonlította.Kijelentései jelentős belpolitikai vihart keltettek Nagy-Britanniában, és. A miniszterelnök egyértelműen sértőnek nevezte Johnson szavait.A Konzervatív Párton belüli muszlim fórum alapítója, Mohamed Sheikh, a törvényhozás felső kamarájának, a Lordok Házának a tagja a BBC szerdai tudósítása szerint úgy vélekedett, nem elég, hogy a miniszterelnök is bocsánatkérést javasolt, a Boris Johnsont ki kell zárni a soraikból.Sayeeda Warsi, a Konzervatív Párt egy másik tagja a Lordok Házában és az első muszlim nő, aki kormánytag lett, a The Guardian című lapban szerdán megjelent írásában úgy vélekedett, hogyNagy-Britanniában.Jeremy Wright kulturális miniszter azt mondta, szükség van "robosztus" vitákra, hozzátette azonban: "Nem a barátainkkal beszélgetünk a kocsmában, közszereplők vagyunk, még inkább kötelességünk, hogy körültekintően" fogalmazzunk.Eric Pickles, a Konzervatív Párt korábbi elnöke szerdai tudósítások szerint elmagyarázta: ha valaki hivatalosan is panaszt tesz a párt soraiból, vizsgálatot indít egy független bizottság. A politikus. Véleménye szerint az általa használt "illiberális nyelvezettel" Boris Johnson a vita elfojtását kockáztatja.A gyakran túlzónak ítélt megnyilvánulásairól ismert Johnson köreiből azonban olyan információk érkeztek, hogy a politikus nem fog bocsánatot kérni., mert nem értett egyet Theresa May kormányfő elképzeléseivel a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről és az EU-val kialakítandó jövőbeni szoros kapcsolatokról.Kommentárok szerint lemondásával Johnson megerősítette vezető szerepét a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának élén, sokan pedig Theresa May lehetséges utódaként tekintenek rá, ha nem hoznak eredményt a Brexit-tárgyalások. Egyesek a politikus dániai burkatilalommal kapcsolatos megnyilvánulását is annak tudják be, hogy Johnson növelni akarja népszerűségét a párt jobbszárnyán.