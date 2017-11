A Vatikán és a pápa elleni terrorista fenyegetés terjed interneten

A világhálón és a közösségi oldalakon is látható videót az olasz terrorizmusellenes hatóságok vették észre.



A felvételen egy arcát eltakaró fegyveres férfi megfenyegeti a keresztényeket, akiket "a kereszt imádóinak" nevez. Egy késsel magasba emel egy fejet, amely Ferenc pápára hasonlít. A képek felirata bosszút hirdet hangsúlyozva, hogy a keresztények ünnepei "tömegmészárlássá" változnak, és a keresztények soha többé nem találnak békére otthonaikban.



Az IÁ gyakran közöl a Vatikánt és a pápát fenyegető videókat. A legutolsó augusztusban azzal fenyegetett, hogy az IÁ harcosai eljutnak Rómáig. A korábbi felvételeken összetörtek Krisztust és Szűz Máriát ábrázoló szobrokat, valamint kereszteket. Egy fotomontázson az IÁ zászlaját tűzték ki a Szent Péter tér közepén található obeliszk tetejére.



A Vatikánt évek óra rendkívüli biztonsági gyűrű övezi a vatikáni biztonsági szolgálat, az olasz fegyveres erők katonái és az olasz rendőrség együttműködésével. Hívők és turisták fémdetektoros vizsgálattal juthatnak be a Szent Péter térre és a bazilikába. Nagyobb egyházi eseményeken a Vatikán felé vezető római utcákon is biztonsági kapukat állítanak fel.



A fenyegetések ellenére Ferenc pápa nem visel golyóálló mellényt, a pápamobilt nem védi golyóálló üveg és az egyházfő soha nem mond le arról, hogy minél közelebb kerüljön az emberekhez.