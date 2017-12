A vasúttársaság állja az amerikai tragikus vonatbaleset sérültjeinek egészségügyi számláit

Az Amtrak amerikai vasúttársaság állja az e heti, Washington államban történt vonatbalesettel kapcsolatos összes költséget, az áldozatok egészségügyi ellátásának számláit is - jelentette be szerdán Jay Inslee, az állam kormányzója.

Inslee elmondása szerint erről Richard Andersonnal, az Amtrak elnökével állapodott meg.



A kormányzó azt is elmondta, hogy Anderson "megpróbálja garantálni", hogy a törvényes határidő előtt mindenhol felszereljék azokat a biztonsági berendezéseket, amelyek automatikusan lelassítják a túl gyorsan haladó vonatokat. A szövetségi törvények értelmében ezeket a jövő év végéig kell mindenhol felszerelni.

A határidőt egyébként az iparág kérésére már többször meghosszabbították.



Az Amtrak egyik vasútjának hétfői kisiklása miatt három ember halt meg DuPont városának közelében; a szerelvény egy autópályára zuhant.

Mint kiderült: a vonat a baleset előtti utolsó mért ponton, 400 méterrel a kisiklás előtt még csaknem 130 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, azon az íven viszont, ahol a kocsik leugrottak a sínről, óránként alig 50 kilométer a megengedett legnagyobb sebesség.