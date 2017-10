A vajdasági Nagybecskereken magyarellenes feliratot fújtak egy család házára

Ez egy csendes városrész. Nem tudom, hogy mit mondjak. Meglepett a dolog. Habár egy hónappal ezelőtt történt egy kisebb incidens, amikor követ hajítottak az udvarban álló autómra. Bízom az illetékesekben, a rendőrségben és remélem, hogy gyorsan tisztázódik a dolog. Nagybecskerek mégis egy kis város

Magyarellenes felirat jelent meg a dél-bácskai Nagybecskerek egyik házának kerítésén a napokban, az ismeretlen elkövetők tettét a városvezetés, a vajdasági tartományi kormány és a képviselőház, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség is elítélte.A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) csütörtök reggeli híradójának beszámolója szerint a sértő, obszcén tartalmú, szerb nyelvű felirat egy vegyes nemzetiségű, szerb-magyar házaspár házának a kerítésén jelent meg.A városvezetés ígéretet tett arra, hogy ingyen eltünteti a sértő graffitit, a polgármester pedig kijelentette, a városban több mint húsz nemzetiség él egymás mellett, és a település eddig is és ezentúl is a toleranciát fogja hirdetni.Miodrag Delic, a ház tulajdonosa a televíziónak elmondta: nem tudja, ki és miért írhatta fel a magyarellenes szöveget a falra, nincsenek haragosai, és az eset egy olyan utcában történt, ahol évtizedek óta élnek együtt a többnemzetiségű szomszédok.- mondta Delic a pannonrtv.com -nak nyilatkozva.A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) közleményben reagált a történtekre. A legnagyobb délvidéki magyar párt szerint "az effajta primitív és sértő hangnem mögött személyes frusztrációk bújnak meg, amelyek nem elsősorban a közhangulatot jellemzik, azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen megnyilvánulások az együttélés szégyenfoltját jelentik, amire úgy a megfelelő állami szerveknek, mint a társadalomnak reagálnia kell, ezért a VMSZ elvárja az elkövetők kézre kerítését és felelősségre vonását".A Vajdaságban a kilencvenes években több magyarellenes felirat is megjelent, illetve a magyar kisebbséget számos támadás is érte, ám ilyen esetekre az utóbbi években nem volt példa.