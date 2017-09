A Twitter 200 olyan fiókot talált, amelyet gyaníthatóan oroszok hoztak létre, hogy beavatkozzanak az amerikai elnökvála

A San Franciscó-i székhelyű cég azt is felfedezte, hogy egy orosz médiacsoport amerikai közönségnek szánt reklámot vásárolt.



Mielőtt a Twitter nyilvánosságra hozta információit, átadta bizonyítékait az amerikai kongresszus hírszerzési bizottságainak. Colin Crowell, a cég politikai kapcsolatokért felelős alelnöke csütörtökön személyesen számolt be az ügyről a képviselőház és a szenátus hírszerzési bizottságai előtt.



Mark Warner, a szenátusi bizottság demokrata párti alelnöke erőteljesen bírálta a Twitter vezetőjét, mert szerinte a vállalat nem értette meg időben a helyzet komolyságát, és Crowell alelnök nemigen tudott érdemi válaszokat adni bizottságuk kérdéseire sem. Warner "kiábrándítónak" nevezte Colin Crowell beszámolóját, és leszögezte: a Twitter-vezető jobbára a Facebook közösségi oldal korábbi közleményeire alapozta mondandóját.



Szeptember elején a Facebook jelentette be, hogy orosz csoportok mintegy 100 ezer dollárt költöttek politikai reklámokra az amerikai elnökválasztási folyamat idején.



A Twitter alelnöke közölte: a Facebook által jelzett 450 gyanús fiók felhasználója közül 22-nek volt Twitter-fiókja is. Emellett a Twitter további 179 gyanús fiókot azonosított orosz felhasználóval. A cég megtette a szükséges lépéseket azok ellen, akik megszegték a Twitter-használat szabályait. Az üzenetküldő platform szerint a Russia Today orosz médiacég 1823 miniblog-bejegyzésért felelős, ezek kifejezetten az amerikai publikumnak szóltak. Az orosz médiavállalkozás, amelyet az Egyesült Államokban az orosz kormányzati propaganda eszközének tartanak, 2016-ban 274 100 dollárt költött amerikai hirdetésekre, többnyire híranyagok és riportok publikálására.



Colin Crowell leszögezte: a Twitter "készséggel áll a Szövetségi Választási Bizottság és a kongresszusi vezetők rendelkezésére a közösségi médiában megjelenő politikai hirdetések szabályainak felülvizsgálatára, szükség esetén szigorításukra". Az alelnök a cég várható intézkedései között említette a felhasználónevek új módszerekkel történő ellenőrzését és a gyanús fiókoknak az eddiginél rövidebb időn belüli törlését.



A Facebook a múlt héten jelentette be, hogy azt tervezi, átláthatóvá teszi a politikai reklámozás gyakorlatát.