A török légierő támogatta lázadók több tucat dzsihadistát öltek meg Bábban

A Törökország által támogatott lázadók hetek óta ostromolják az Iszlám Állam (IÁ) kezén lévő várost az augusztusban elkezdett szíriai török offenzíva keretében. A harcok a héten intenzívebbé váltak, a legvéresebb napon, szerdán 16 török katona és 138 dzsihadista halt meg.



A török légierő szombatra virradó éjszaka 141 célpontot támadott, megsemmisítve az IÁ egyik főhadiszállását is. A vele szövetséges lázadók közül kettő halt meg, egy pedig megsebesült - olvasható a török hadsereg hadijelentésében.



Fikri Isik török védelmi miniszter pénteken jelentette be, hogy elűzték a dzsihadistákat egy olyan parancsnoki központjukból, amely kórház mellett volt és lőszerraktár is tartozik hozzá. Ezzel áttörést értek el a város elfoglalásában - tette hozzá.



Recep Tayyip Erdogan török elnök ezzel kapcsolatban azt mondta: "fegyveres erőink és a Szíriai Szabad Hadsereg (lázadószervezet) pillanatokon belül elfoglalja Báb várost".