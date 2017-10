A török kormány több mint 40 százalékkal növeli az ország védelmi költségvetését

A cikk szerint Ankara a tárca számára 2017 elején még 28,7 milliárd lírát (2115 milliárd forintot) különített el, de a vezetés közben ezt az összeget felemelte, az év végéig 41,3 milliárd lírára (3043 milliárd forint). A kormány 2018 elejétől 40,4 milliárd lírát (2 977 milliárd forint) helyezett kilátásba a védelmi minisztérium számára - írta a Hürriyet.



Tavalyelőtt a tárca büdzséje 22,7 milliárd líra, míg 2016-ban már 26,4 milliárd volt. A növekedés fő oka az "áruk és szolgáltatások beszerzésére" fordított tétel. Tavaly ez az érték 10,5 milliárd lírát tett ki, idén 20,3 milliárd szerepel ugyanazon a helyen.



A török kormány az elmúlt héten az adóterhek felemelését irányozta elő "új biztonsági és védelmi projektek" finanszírozására.



Az ország hadereje 2016 augusztusa óta jelen van Észak-Szíriában, ahol mintegy 2 ezer négyzetkilométeres területet tart ellenőrzése alatt. Ugyanakkor Recep Tayyip Erdogan államfő csütörtökön jelezte: Törökország bevonul az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban kijelölt feszültségcsökkentési övezetbe is, amelyet jelenleg az al-Kaidával szövetséges, korábban an-Nuszra Frontként ismert terrorszervezet tart fennhatósága alatt.



Emellett 2015 decembere óta fokozott ütemben zajlik a kurd kisebbség függetlenségéért harcoló Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) fegyveresei elleni fellépés az ország keleti és délkeleti részében.



Továbbá Törökország szeptember 18-án hadgyakorlatot indított az észak-iraki kurd autonóm régióval közös határán, még azelőtt, hogy a szeptember 25-i referendumon a szavazók 93 százaléka igennel voksolt arra, hogy Kurdisztán régió és a körülötte lévő, részben kurdok lakta területek független állammá alakuljanak.



A védelmi minisztérium költségvetését nem utolsósorban az is növeli, hogy Oroszország és a NATO-tag Törökország szeptember közepén aláírta az Sz-400 típusú orosz légvédelmi rakéták megvásárlásáról szóló szerződést, Ankara pedig már ki is fizette az előleget.