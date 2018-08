A tizenkettőből hat medve kiemelésére kaptak engedélyt Tusnádfürdőn

A román Környezetvédelmi Minisztérium hat veszélyesnek ítélt tusnádfürdői medve kiemelését (áttelepítését illetve kilövését) hagyta jóvá szerdán - közölte a Hargita megyei önkormányzat.Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke úgy vélte: eredményesnek bizonyult a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságának hétfői ülése, amelyet azt követően hívtak össze, hogy vasárnap két embert sebesített meg a medve Tusnádfürdőn. Az ülés után a tanácselnök azt közölte, hogy 12 veszélyes tusnádfürdői medve kilövésére, illetve áttelepítésére állították össze a kért dokumentációt Tusnádfürdőn.A medvék miatt kialakult tusnádfürdői veszélyre Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter is kitért egy szerdai gyulafehérvári sajtótájékoztatón. A tárcavezető elmondta:. Hozzátette: négy ilyen kérésből hármat hagyott jóvá a tárca.Gratiela Gavrilescu megjegyezte: ha jól állítják össze egy-egy veszélyes medve kiemelési kérelmének a dokumentációját, a minisztérium az intervenciós kvóta terhére jóváhagyja az állatok kiemelését. Azt is megjegyezte azonban, hogy az illetékes helyi szervek lassan állítják össze a dokumentációt. Hozzátette: nem a minisztérium miatt késik egy-egy veszélyes medve kiemelése.A miniszter arra is kitért, hogy Romániában. Hozzátette: a tárca jóváhagyta a medvékre és farkasokra vonatkozó cselekvési tervet, amelynek a végrehajtását készítik elő.Gratiela Gavrilescu szerint egy egész sor medvékkel kapcsolatos intézkedésre kértek EU-s támogatást, és hamarosan közbeszerzési eljárást indítanak a medvék megszámolására, azonosítóval való ellátására, medvemegőrzők építésére, és a turisták biztonságát szavatoló tájékoztatásra.Július közepe óta négy személyt sebesített meg medve a székelyföldi Tusnádfürdőn.Romániában azóta sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium 2016-ban a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak. Ezek azonban elsősorban a trófeaként értékesíthető domináns hímekre vadásztak, és ezzel is a populáció növekedését idézték elő, mert a domináns hímek sok medvebocsot elpusztítanak, hogy mielőbb párosodhassanak az anyamedvékkel.