A tálibok nem hosszabbítják meg a tűzszünetet

"A tűzszünet ma este lejár, és nekünk nincs szándékunkban meghosszabbítani, mi folytatjuk hadműveleteinket" - jelentette ki a tálibok szóvivője az AFP hírügynökséghez eljuttatott közleményében.



Asraf Gáni afgán elnök szombaton bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a tálibok lázadókkal szemben június 12-től meghirdetett tűzszünetet. Gáni arra kérte a tálibokat, hogy ők is tegyenek így, és üljenek tárgyalóasztalhoz a kormánnyal. Hivatala emellett - a békülési szándék jeleként - azt is közölte, hogy a hatóságok szabadon engedtek 46 tálib foglyot. Az államfő méltatta az afgán vallástudósoknak a tűzszünetben játszott szerepét is. Egy héttel ezelőtt történelmi jelentőségű fatvát adott ki a 34 afgán tartományból összegyűlt vallási elöljárók tanácsa (loja dzsirga), hét pontból álló rendeletében az iszlámmal ellentétesnek és főbenjáró bűnnek minősítette az öngyilkos merényleteket és robbantásokat.



Afganisztán 2001-es amerikai megszállása óta - amikor a tálibok voltak hatalmon Kabulban - ez volt az első országos szintű szabályos tűzszünet a lázadók és a kormányerők között, és remény volt arra, hogy esetleg tárgyalások kezdődnek a felek között. Ez a remény azonban elillant, amikor - még az elnöki bejelentés előtt - 36 halálos és 65 sebesült áldozatot követelő robbanás történt a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban tálib lázadók és afgán katonák egy közös ünnepségén, ahol az egymással háborúban álló felek képviselői szintén együtt töltötték az íd al-fitr ünnepét.



A tartományi kormányzó szóvivője közölte, hogy a Dzsalálábádtól mintegy 25 kilométerre fekvő Rodat körzetben egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát kocsiba rejtett pokolgéppel. A tálibok szóvivője hangsúlyozta akkor: nincs közük a támadáshoz, saját harcosaik is meghaltak a robbanásban. Röviddel a történtek után az Afganisztánban is jelen lévő Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet - amely nem volt részese a tűzszünetnek - jelentkezett a merénylet elkövetőjeként. A terroristák szócsöve, az Aamák "hírügynökség" részleteket mellőzve azt jelentette, hogy a merénylő "afgán erők gyűlését" vette célba.



Vasárnap is történt egy öngyilkos merénylet, szintén Nangarharban, a tartományi kormányzó dzsalalábádi rezidenciája közelében, és legkevesebb tíz ember halálát okozta. Egyelőre senki nem jelentkezett, hogy valamelyik embere követte volna el a támadást, de feltehetőleg ismét az Iszlám Állam áll mögötte.