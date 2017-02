A szóvivő tagadta, hogy tömeges kitoloncolásra készülne az Egyesült Államok

Sean Spicer fehér házi szóvivő tagadta, hogy az Egyesült Államok az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolásra készülne a rájuk vonatkozó szabályokat szigorító új irányelvek közzététele nyomán.Spicer helyi idő szerint kedden elmondta, hogy a szigorítás középpontjában azok állnak, akik bizonyíthatóan fenyegetést jelentenek az Egyesült Államokra nézve. A legelső lépés a már elítélt illegális bevándorlók kitoloncolása lesz - tette hozzá.A szóvivő azonban emlékeztetett, hogy az országban illegálisan tartózkodókat bármikor kiutasíthatják.

Jogvédő szervezetek felháborodásukat fejezték ki az új rendelkezések miatt.

Innentől kezdve mindenki beletartozik a 'legfőbb cél' kategóriájába

- háborgott Marielena Hincapié, a National Immigration Law Center vezetője.A bevándorlási jogi központ igazgatója szerint az új irányelvek alapján bárkit kitoloncolhatnak.

Minden bizonnyal a tömeges kitoloncolás a legfőbb cél

John Kelly amerikai belbiztonsági miniszter kedden hozta nyilvánosságra az illegális bevándorlókra vonatkozó szabályokat szigorító új irányelveket, amelyek felgyorsítják az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodók kitoloncolását. A Kelly által kiadott rendelkezések szerint az Egyesült Államokban tartózkodó illegális bevándorlók mindegyike potenciálisan kitoloncolható. Donald Trump január 25-én írta alá azt a két elnöki rendeletet, amely a bevándorlásról és az amerikai határok védelméről - köztük a Mexikóval közös, déli határon építendő falról - rendelkezik. A most kiadott belbiztonsági minisztériumi irányelvek ezeket az elnöki rendeleteket pontosítják. Január 27-én az elnök újabb rendeletet adott ki az Egyesült Államok menekültprogramjának átmeneti felfüggesztéséről és néhány - főként muzulmán - országgal szemben a vízumkiadás átmeneti befagyasztásáról. Ez utóbbira a most kiadott végrehajtási rendeletek nem vonatkoznak.



Kelly ugyancsak elrendelte, hogy a határvédelem és a bevándorlási hatóságok vegyenek fel összesen 15 ezer új munkatársat. Továbbá arról is rendelkezett, hogy tárcája haladéktalanul kezdje meg egy, a mexikói határon létesítendő állandó fal építésének tervezését.



Becslések szerint mintegy 11 millió ember él tartózkodási engedély nélkül az Egyesült Államokban, nagyjából felük mexikói. Trump választási kampányában azt ígérte, hogy hárommillió, büntetett előéletű illegális bevándorlót fog kitoloncolni. Elődje, Barack Obama alatt elsősorban a súlyos törvénysértés miatt elítélt illegális bevándorlókat fenyegette a kiutasítás veszélye. Obama kormányzása idején a 2013-as, rekordszintű, 434 ezer főt érintő kitoloncolás után folyamatosan csökkent a kiutasítások száma. 2015-ben például 333 ezer embert toloncoltak haza, ami 2007 óta a legalacsonyabb szám volt.

- fejezte ki aggodalmát Tom Jawetz, a Center for American Progress kutatóintézet munkatársa is.