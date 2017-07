A szólásszabadság akadályozására hivatkozva perelték be Donald Trumpot

Egy szólásszabadságért küzdő csoport pert indított kedden Donald Trump amerikai elnök ellen, mert tagjait az elnök kitiltotta Twitter-oldaláról. A csoporthoz további hét ember csatlakozott.A perkérelmet a Columbia Egyetem egyik intézete nyújtotta be New Yorkban, és csatlakozott hozzá hét magánember is., mert bíráló megjegyzéseket fűztek az elnök bejegyzéseihez vagy gúnyolódtak az elnökön. A blokkolás következtében a kizártak nemcsak bejegyzéseket nem tehetnek, nem láthatják az elnök és mások ott szereplő bejegyzéseit sem.Az egyik New York-i szövetségi bírósághoz. A pert indítók érvelése szerint, mivel az elnök gyakran a Twitteren tesz politikai nyilatkozatokat, ezért Twitter-oldala nyilvános fórumnak minősül, amelyről nézetei miatt senki sem zárható ki.A perben alperesként Donald Trump mellett Sean Spicert és Dan Scavinót, a Fehér Ház közösségi médiával foglalkozó igazgatóját jelölték meg. A felperesek a Twitter-oldal blokkolásának feloldását kérik a bíróságtól, valamint annak elrendelését, hogy az elnöknek kötelező legyen mindenki számára hozzáférést biztosítania a Twitteréhez.A pert indító Columbia Egyetem Knight Intézete - amely szépirodalommal és írói kurzusokkal foglalkozik - korábban Donald Trumphoz küldött levélben jelezte, hogy amennyiben továbbra is tiltja a hozzáférést a Twitteréhez, az intézet munkatársai jogi úton, perrel szereznek elégtételt maguknak.- írta közleményében Joe Papp újságíró és blogger, az egyetemi intézet keresetéhez csatlakozó hét egyéni pereskedő egyike. Papp leszögezte, hogy ő maga több mint tíz éve republikánus párti, ésA kitiltottak között vannak újságírók, szociológusok, politikai aktivisták, dalszerzők, vagy például Philip Cohen, a Marylandi Egyetem professzora, aki egy alkalommal azt írta Trump Twitter-oldalára, hogy az elnök "korrupt, hozzá nem értő önkényúr".