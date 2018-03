A szlovák újságíró meggyilkolása után a lemondását követelték - távozik Robert Kalinák belügyminiszter

Távozásom után a vizsgálati szerveknek nagyobb nyugalmuk lesz a munkájukhoz.

Bejelentette lemondását Robert Kalinák szlovák belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes hétfőn Pozsonyban tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. Döntését Robert Kalinák azzal indokolta, hogy távozásával is szeretne hozzájárulni az országban kialakult helyzet stabilizálásához.- mondta Kalinák, aki a legfontosabb jelenlegi célként Ján Kuciak újságíró és élettársa közelmúltbeli meggyilkolásának kivizsgálását jelölte meg. A belügyminiszter távozása annak a belpolitikai válságnak a következménye, amely a kettős gyilkosság nyomán alakult ki Szlovákiában.A tragédia nyilvánosságra kerülése után ellenzéki pártok és a szlovákiai sajtó a belügyminiszter és Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitány távozását kezdte követelni. Később - a belpolitikai válság fokozódásával - követelésükhöz a hármas kormánykoalíció legkisebb pártja, a Most-Híd is csatlakozott.Az ellenzék a múlt héten tovább fokozta követeléseit, akkor már Robert Fico miniszterelnök és egész kormánya távozását , illetve előrehozott parlamenti választások kiírását szorgalmazva. Utóbbira televíziós bejelentésében tett javaslatot a megválasztása óta Robert Fico ellenlábasának számító Andrej Kiska államfő, aki azt mondta: az országban uralkodó feszült helyzetre a kormány széleskörű átalakítása vagy előrehozott választások kiírása a megoldás.A szlovák belpolitikai válság következtében Robert Kalinák személyében már a Fico-kormány második minisztere távozik posztjáról. Az első Marek Madaric, a kulturális tárca vezetője volt, aki két hete mondott le, s döntését azzal indokolta, hogy emberileg nem tud beletörődni egy újságíró megölésébe. A kettős gyilkosság után kialakult feszült helyzetet a múlt héten tovább fokozta, hogy Andrej Kiska tárgyalásokat kezdett "az ország jövőjéről" a pozsonyi törvényhozás néhány ellenzéki pártjával, amelyek ugyanaznap bejelentették: bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormánnyal szemben.Robert Fico kormányfő az elnök lépéseit a demokratikus parlamenti választások eredménye megtagadásának nyilvánította, "az újságíró-gyilkosság után történteket" pedig többször is olyan, az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte, amelynek "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott". Ilyen helyzetben, a kormány elmozdításának kinyilvánított szándékával múlt pénteken több szlovákiai városban jelentős tüntetéseket tartottak, ezek közül a legnagyobbat Pozsonyban, ahol egy jól szervezett demonstráción több tízezer ember vonult az utcára Robert Kalinák lemondását a szlovák belpolitikai válság két legerősebb hangadója, a pozsonyi törvényhozás legerősebb ellenzéki pártja a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő csoportosulás egyaránt üdvözölte, de egybehangzóan közölték, hogy azt nem tartják elégségesnek és továbbra is az egész kormány távozását akarják.A belügyminiszteri posztot Robert Fico előző kormányaiban is betöltő Robert Kalinák menesztését az elmúlt években különböző okokra hivatkozva már sokszor próbálta elérni az ellenzék, mindeddig sikertelenül. A távozó miniszter a legerősebb kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) egyik oszlopos, alapító tagja.