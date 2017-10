A szlovák pénzügyminisztérium egy százalék alatti költségvetési hiányt tervez 2018-ban

A jövőre tervezett költségvetés immár sorban az ötödik hiánycsökkentő büdzsé. A 0,83 százalékos hiánycél több mint 0,4 százalékponttal alacsonyabb az idei tervezett 1,29 százalékos GDP-arányos hiánynál, de magasabb a tavaly nyilvánosságra hozott, 2018-ra tervezett 0,44 százaléknál.



A 2018-as költségvetés tervezetének hiánycélja 1,973 milliárd euró. A dokumentum 13,983 milliárd euró bevétellel számol a jövő évben, a kiadási oldalon pedig 15,956 milliárd eurós végösszeg jelenik meg, mindkettő alacsonyabb az idénre tervezettnél.



A pénzügyminisztériumi tervezet 2019-re 0,1 százalékos GDP arányos hiányt vetít előre, 2020-ra pedig nullszaldós költségvetést, ez utóbbi elérését két évvel korábban még 2019-re tervezték.



A büdzsé sarokszámainak kiszámításánál a szaktárca a szlovák gazdaság gyorsulásával, 4,2 százalékos jövő évi bővüléssel számolt. A gazdaság bővülésének ilyen ütemét elsődlegesen az export növekedésétől, azon belül az gépkocsigyártás teljesítményének további erősödésétől várják.



A pénzügyi tárca büdzsétervezetében a GDP arányos államadósság folyamatos csökkenésével is számol a következő években, terveik szerint az adósság aránya jövőre 49,9 százalékra süllyed, 2020-ban pedig 45 százalék körülire esik vissza.



"A költségvetésben olyan célokat tűztünk ki, amelyek elérhetőek, ugyanakkor bizonyítják annak hitelességét, hogy a közkiadások a kiegyensúlyozott gazdálkodás irányába haladnak" - idézte Peter Kazimír, szlovák pénzügyminisztert a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség. Szlovákiában soha nem dolgoztak még annyian mint most, és az autóiparban újabb munkahelyek létrejöttére lehet számítani - tette hozzá a tárcavezető.



Míg az idei szlovák költségvetés minden kulcstárcának az előző évinél több forrást juttatott, ez a 2018-as szlovák tervezetről már nem mondható el. A büdzsé ugyan több tárca esetében keretemeléseket hoz, de néhánynál jelentős megszorításokat érvényesít.



Az ideihez képest legjelentősebb mértékben a közlekedési és építésügyi tárca költségvetése csökken, 1,18 milliárd euró lesz, ami éves szinten 45,3 százalékos lefaragást jelent. Az oktatásügyi tárca, amely az idén jelentősen megemelt forrásokból (1,43 milliárd euró) gazdálkodhatott, jövőre 1,29 milliárdot kap a büdzséből. Jelentősen, éves szinten negyedével csökken a pénzügyminisztérium költségvetése is, amely 364 millió eurót tesz majd ki.



Az ideihez képest mintegy három százalékkal nő a belügyi tárca költségvetése (2,4 milliárd euró), közel négy százalékkal a munka, szociális és családügyi tárcáé, 2,34 milliárd euróra. Az egészségügyi tárca költségvetése 2,7 százalékkal emelkedik, a védelmi tárcáé több, mint 9 százalékkal, hasonlóan az agrártárcához, amelynek kerete a tavalyihoz képest több, mint 9 százalékkal, 1,1 milliárd euróra nő. Enyhébb mértékben, mintegy két százalékkal emelkedik a gazdasági minisztérium büdzséje is, 256 millió euró lesz jövőre. Az ideinél többől, 280 millió euróból gazdálkodhat jövőre a kulturális minisztérium is, náluk a forrástöbblet 15 százalék lesz majd.