A szlovák államfő bejelentette, hogy nem indul a következő elnökválasztáson

Döntését Kiska magánéleti okokkal, konkrétan azzal indokolta, hogy több időt akar tölteni a családjával, ugyanakkor rámutatott: teljesen nem akar távozni a politikából. Kiska tavaly áprilisban spekulációk sorának vetett véget, amikor bejelentette, hogy nem alapít politikai pártot, és nem fog indulni a parlamenti választásokon sem.



Kiskát többnyire a legesélyesebb lehetséges elnökjelöltnek mutatták a felmérések. Döntése ennek ellenére nem számít különösebb meglepetésnek, mivel hétfőn Robert Fico volt kormányfő, Kiska politikai ellenlábasa, nyilatkozatban jelezte, hogy az elnök kedden bejelenti lemondását.



Fico azzal hozta összefüggésbe Kiska döntését, hogy a parlament összeférhetetlenségi bizottsága kedden délután vizsgál egy jelentést, amelyet a szlovák Pénzügyi Felügyelet készített az államfő volt cégéről. Ennek a jelentésnek a tartalma nem nyilvános, de azt Robert Fico - aki a miniszterelnöki posztról történt kényszerű távozása után megmaradt a legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány - Szociáldemokrácia élén - azzal hozta összefüggésbe, hogy állítólag bizonyíték van arra, hogy Kiska a 2014-es elnökválasztási kampányban a megengedettnél jóval több pénzt költött el. Fico - aki maga is indult a 2014-es elnökválasztáson, de alulmaradt Kiskával szemben a választás második körében - hétfői sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy volt cégében Kiska jogosulatlan áfa-visszaigénylésekbe "ment bele."



Kiska, akit tanácsadói Soros György által támogatott intézményekhez is közel állónak tartanak, Robert Fico legkarakteresebb politikai ellenfelének számít. Dacára annak, hogy a szlovák jogrend alapján jogkörei inkább jelképesek, a Fico-kormány elleni sorozatos bírálataival tevékenyen részt vállalt a februári újságíró-gyilkosság után kialakult belpolitikai válságban is, amely Robert Fico lemondásához és a kormány széles körű átalakításához vezetett.



Szlovákiában jövő tavasszal tartják a következő államfőválasztást, amelyen a lakosság közvetlenül választ elnököt. Már többen jelezték, hogy indulni akarnak a posztért, azonban egyelőre nem vált ismertté olyan jelölt neve, akinek elemzők szerint kiemelkedő esélyei lehetnének a győzelemre, ami azt jelzi, hogy a "nagy nevek" várhatóan csak később jelentik be indulási szándékukat. Kiska már a második komolyabb lehetséges jelölt volt, aki azt közölte, hogy nem indul. Elsőként Miroslav Lajcák külügyminiszter jelentette be, hogy nem fog pályázni.