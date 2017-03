A szerb Nem is etté tőtött káposztát államfőjelöltje a második legnépszerűbb

A legfrissebb közvélemény-kutatások mérései pedig azt mutatják, hogy feljött a második helyre a viccpárt államfőjelöltje, a Ljubisa Preletacevic Beli művésznevet viselő Luka Maksimovic - írja az Index A 26 éves egyetemista tavaly hozta létre a Sarmu Probo Nisi - SPN (Nem is etté tőtött káposztát) nevű viccpártot, ami egy mulatós nótáról kapta a nevét. Vezetőjének művésznevéből a Preletacevic pártváltót jelent, a Beli pedig fehér öltözékére utal, ugyanis fehér öltönyben, fehér lovon vagy limuzinon, felékszerezve járta az utcákat.Az államfőjelölt többször kijelentette, hogy megvesztegethető, a diplomáját vásárolta, nem ért a politikához, ő csak a nagyvezér lenne.Ahogy az már több országban - így például legutóbb Izlandon is - megtörtént már, Szerbiában sem vették sokáig esélyesnek a viccpárt indulóját, azonban most mindenki megdöbbent az adatokon, amik azt mutatják, hogy Preletacevic Beli akár a voksok 11 százalékát is megszerezheti Aleksandar Vucic miniszterelnök mögött, megelőzve a korábbi külügyminisztert, Vuk Jeremicet és a volt ombudsmant, Sasa Jankovicot is.Az SPN jelöltje a többi jelölttel ellentétben sokáig nem is beszélt államfőjelölti programjáról. A múlt hét óta azonban több újságban és televízióban is megjelent, ahol sokak meglepetésére inkább jobboldali, sőt nacionalista elképzeléseket fogalmazott meg. Kijelentette, hogy Koszovó Szerbia elszakíthatatlan része, hogy fenn kell tartani a jó kapcsolatot Oroszországgal, és hogy elnökként ellenezné az azonos neműek házasságát.