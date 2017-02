A szerb kormányfő hétfőig dönt az esetleges előrehozott választásokról

A miniszterelnök csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy még nem tudja, kezdeményezni fogja-e az előrehozott választást, ám néhány napon belül meghozza döntését. Hozzátette: tisztában van azzal, hogy néhány koalíciós partnere szeretné, ha ismét választások lennének az országban. A szerb sajtó azonban inkább arról cikkezett a napokban, hogy az ellenzéki pártoknak állna érdekében, hogy az állampolgárok alig egy évvel a legutóbbi előrehozott parlamenti választás után ismét az urnák elé vonuljanak.



Amennyiben kiírják a szavazást, az a negyedik előrehozott választás lenne az utóbbi öt évben.



Egyes lapok és elemzők úgy vélik, a legutóbb is Vucic által kezdeményezett voksolás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és ahelyett, hogy a miniszterelnök által vezetett jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS) megerősödött volna a parlamentben, mandátumokat veszített. Néhány elemzés szerint - amely a Danas című ellenzéki napilapban jelent meg a közelmúltban - az SNS az utóbbi egy évben veszített támogatottságából, és az esetleges előrehozott választással további mandátumokat veszíthetne, illetve nyilvánvalóvá válna gyengülése.



Zarko Korac ellenzéki parlamenti képviselő - aki a demokrata párti Zoran Djindjic miniszterelnök helyettese, valamint Djindjic 2003-as meggyilkolása után két napig Szerbia kormányfője volt - egy csütörtökön megjelent interjúban arról beszélt, hogy Aleksandar Vucic államfőjelöltségének hátterében is a politikus gyengülése áll. A Novi Magazin hetilapnak a politikus azt mondta: két oka van annak, hogy Vucic a miniszterelnök széket az elnöki fotelre váltaná. Korac szerint maga Vucic sem hiszi, hogy pártja a következő néhány évben hatalmon tud maradni, másrészt pedig államfőként "elmenekülhetne" a kormányfőként tett ígéretei elől.



Zarko Korac magyarázata szerint Aleksandar Vucic miniszterelnökként számos ígéretet tett például hatalmas beruházásokról, vagy az életszínvonal és a fizetések növeléséről, és mára egyértelművé vált, hogy ezeket az ígéreteket nem tudja betartani. A felelőtlen ígéretek eredménytelenségéért pedig majd a következő kormányfőt lehet felelősségre vonni - tette hozzá Korac. "Megtartja a hatalmat, azonban valamilyen módon a közvetlen felelősség elől elmenekül" - fogalmazott a parlamenti képviselő.



Egyelőre nem lehet tudni, hogy amennyiben Vucicot államfővé választják, ki lehet a következő kormányfő, ám a várakozások szerint az SNS olyan embert helyez ebbe a pozícióba, aki könnyen irányítható és gyengekezű lesz, hogy a valódi irányítás továbbra is Aleksandar Vucic kezében maradjon. Egyes elméletek szerint Tomislav Nikolic jelenlegi köztársasági elnök azért nem indul ismét az elnökválasztáson, mert megállapodott Vuciccsal, hogy ő veszi át a helyét kormányfőként és pártelnökként. A miniszterelnöki kabinetben azonban tagadták, hogy létezne a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Medvegyev miniszterelnök helycseréjéhez hasonló elképzelés.