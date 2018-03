A szerb elnök pártja elsöprő győzelmet aratott a belgrádi önkormányzati választáson

Ez azt jelenti, hogy az SNS-nek 64 politikusa lesz a 110 tagú városi képviselő-testületben.



A jobbközép párt mellett további három jelöltlista jutott be a városvezetésbe. A Belgrádot 2008 és 2013 között vezető, balközép Dragan Djilas vezette listának 26 jelöltje, a független Aleksandar Sapic egykori olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó listájának 11, míg az országos szinten az SNS-szel koalícióban kormányzó Szerbiai Szocialista Pártnak 9 politikusa ülhet a következő négy évben a képviselő-testületben.



A választáson 24 listán összesen 1554 jelölt indult, 20 lista nem érte el a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. Ez azt is jelenti, hogy számos olyan párt, amely korábban komoly szereplője volt a fővárosi és az országos politikának, valószínűleg eltűnik a közeljövőben. Elemzők szerint a voksolás legnagyobb vesztese a balközép Demokrata Párt, amely a diktátornak is nevezett Slobodan Milosevic bukása után 12 éven át vezette az országot és a fővárost.



Aleksandar Vucic pártelnök vasárnap este, miután bejelentette győzelmét, közölte: még folynak az egyeztetések arról, hogy a győztes listáról kit jelölnek polgármesternek, a jelölt nevét körülbelül ötven nap múlva közlik.



A Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezetének elnöke az SNS listáján szerepelt a fővárosi választáson, így ő is bekerült a belgrádi vezetésbe. A sajtónak elmondta: a tervek szerint kezdeményezni fogja, hogy egész alakos szobrot emeljenek Hunyadi Jánosnak az egykori nándorfehérvári várban, a Kalemegdanon.