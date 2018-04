A Szentföldön is megünnepelték a katolikusok a húsvétot

Betlehemben a Születés templomában is mutattak be húsvéti szentmisét.



Közös húsvéti üzenetükben a különböző jeruzsálemi templomok vezetői hangsúlyozták: A Közel-Keleten és az egész világban szenvedőkért, a menekültekért, menedékkérőkért, belső menekültekért, az elnyomásban, szükségben és erőszakban élőkért, az igazságot és megbékélés keresőkért imádkoznak.



A keresztény hagyomány szerint keresztre feszítése után Jézus Krisztus testét egy sziklasírban helyezték el, ahonnan a mennybe emelkedett. A sír fölé emelt bazilikába vasárnap keresztények százai özönlöttek, imádkozva és himnuszokat énekelve, míg sorban álltak, hogy megcsodálhassák Szent Sír kápolnát.



Tavaly fejeződött be a kápolna restaurálása. A görög szakemberek végezte munkák célja a víz, a nedvesség és a gyertyák füstje által évek óta okozott károk kijavítása volt. A templomot a XII. században emelték, egy korábbi, Nagy Konstantin császár által a IV. században építtetett templom romjaira.



A római katolikusok húsvéti szentmisét, az ortodox keresztények pedig virágvasárnapi misét tartottak külön-külön a templom különböző részeiben.



Tavaly 3,6 millió látogató - közöttük számos keresztény zarándok - járt a Szentföldön. Az idei húsvéti ünnepekre árnyat vetett a véres gázai övezeti határnál palesztin tüntetők és izraeli katonák közötti összecsapás, amelyben legalább 15 palesztin meghalt és 1400-an megsebesültek. Idén több száz gázai övezeti keresztény nem kapott engedélyt Izraeltől jeruzsálemi zarándokútra.