A szenátus egésze elé küldik Trump főbírójelöltjének az ügyét

Az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága csekély támogató többséggel a szenátus egésze elé küldte megfontolásra pénteken Donald Trump elnök főbírójelöltjének, Brett Kavanaugh-nak az ügyét.



A testület 11-10 arányban szavazott arra, hogy Kavanaugh kapjon esélyt a főbírói tisztségre, noha több nő is szexuális zaklatással vádolja, amelyet ő tagad. A bizottságban az elnök pártja van többségben. A testület előzőleg leszavazta azt a demokrata párti javaslatot, hogy halasszák el a szavazást addig, amíg a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ki nem vizsgálja a vádakat.



Várhatóan a jövő hét elején lesz a végleges szavazás a szintén szűk republikánus párti többségű szenátusban, de erről a szenátusi többség elnökének kell döntenie. A szenátusi szavazás esetleges halasztásról a bizottság republikánus tagjai még pénteken lefolytatnak egy újabb vitát.



Ha az 53 éves bíró bekerül a legfelsőbb bíróságra, élete végéig a tagja maradhat, bár van lehetőség a lemondására is. Donald Trump elnök a nyáron jelölte a konzervatív nézeteiről ismert bírát az alkotmánybíróság szerepét is betöltő legfelsőbb bíróságra, miután Anthony Kennedy főbíró bejelentette visszavonulását.



A személye körüli vita tétjét növeli, hogy az Egyesült Államokban november elején úgynevezett félidős választásokat tartanak, újraválasztják a képviselőház egészét és a szenátus harmadát, azaz jelentős változás esetén végleg elbukhatja a tisztséget.



Trump elnök a bizottsági döntést kommentálva azt mondta a tudósítóknak, hogy egyáltalán nem gondolkodott más jelöltön abban az esetben, ha Kavanaught-t leszavazzák. A bizottsági vitát az ország története "hihetetlen pillanatának" nevezte.