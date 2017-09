A szaúdi erők megsemmisítettek egy Jemenből indított ballisztikus rakétát - közölték a helyi hatóságok vasárnap.



A tájékoztatás szerint a rakéta Hamísz-Musait várost vette célba Szaúd-Arábia délnyugati részén, ahol a Hálid király nevű légitámaszpont is található. A szaúdi légvédelem a rakétát elfogta és megsemmisítette úgy, hogy az nem okozott károkat - írta az SPA szaúdi hírügynökség. A rakéta pontos típusát nem közölték. Hasonló támadások előfordultak az elmúlt hónapok során.



Jemen északi felét az Irán támogatását élvező lázadó síita törzsek, közte a húszi felkelők és szövetségeseik tartják hatalmukban, míg a déli országrészben az Abed Rabbó Manszúr Hádi vezette, nemzetközileg elismert kormány van uralmon, de csak külső segítséggel tartja fenn magát. A polgárháború 2014-ben robbant ki, amikor az "arab tavasz" folyományaként elűzték Ali Abdullah Száleh akkori elnököt.



A húszi lázadók hozzájutottak azokhoz a Scud-típusú rakétákhoz, amelyeket még a Szovjetunió létezésének idejében az országban felhalmoztak, illetve a rakéták helyben készített változataihoz.



A Szaúd-Arábia vezette arab koalíció 2015 márciusa óta bombázza a lázadók területét, és a déli országrészből sikerült is kiszorítania őket. Az ENSZ bírálja a szövetségesek légicsapásait, amelyben sok civil is meghalt. A polgárháborúban eddig több mint tízezer ember vesztette életét.