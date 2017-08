A svéd újságírónő holttestét találták meg a dán tengerparton - a kapitány fenntartja, hogy baleset történt

A rendőrség megerősítette, hogy Peter Madsent gyilkossággal vádolják.A búvárhajó Wall megölésével gyanúsított tulajdonosa előbb azt állította, hogy a róla és találmányairól riportot készítő újságírónőt élve partra tette Koppenhágában még az ominózus estén, letartóztatása után azonban megváltoztatta vallomását és azt mondta: Kim Wall meghalt egy balesetben a tengeralattjárón, holttestét pedig a tengerbe "temette".Ügyvédje szerdán a BT című dán bulvárlappal közölte, hogy

Nem változtatja meg ügyfelem a magyarázatát, miszerint baleset történt

- hangoztatta.A hatóságok gyanúja szerint UC3 Nautilus nevű tengeralattjáróját szándékosan süllyesztette el Madsen úgy, hogy ő maga még épp megmenekülhessen. A búvárhajót később kiemelték és a kikötőbe vontatták, ahol átvizsgálták.A mérnök végzettségű Madsen akkor keltette fel a világsajtó érdeklődését, amikor 2008. május 3-án vízre bocsátotta közösségi finanszírozásból épült búvárhajóját. A Dániában nagyon népszerű férfi azóta társaságot alapított Koppenhágában olyan hazai rakéta megépítésére, amellyel embert lehetne küldeni a világűrbe és blogot vezetett Rocket Madsen címmel.

Nem heves ember, nem iszik, nem él kábítószerrel. Más részről azonban mindenkivel vitatkozik, én is sokat vitáztam vele. De ilyen az, ha az embert szenvedélye irányítja

- mondta róla Thomas Djursing, aki könyvet írt Madsenről.

A nyomozást vezető Jens Moeller Jensen sajtótájékoztatóján elmondta: a nő testéhez fémdarabot erősítettek, hogy biztosan elsüllyedjen a tengerben. A maradványt a víz mosta partra azután, hogy napokig a mélyben volt.

Jensen hangsúlyozta, hogy az orvosszakértői vizsgálatokA rendőrség azt már korábban megállapította, hogy a fejet, a kezeket és a lábakat szándékosan vágták le a törzsről.A nyomozás vezetője elmondta, hogy a felszínre hozott tengeralattjáróban találtak száraz vérnyomokat is, amelyek egyértelműen Kim Walltól származnak. Az újságírónő halálának okát még nem tudták megállapítani - hangoztatta.A szabadúszó svéd újságíró olyan világhírű egyetemeken tanult, mint a párizsi Sorbonne, a London School of Economics és a New York-i Columbia Egyetem. New Yorkban és Pekingben élt, egyebek mellett a The New York Times, a The Guardian, a The South China Morning Post napilapoknak írt.

A DNS vizsgálatok kimutatták, hogy a hétfőn talált női torzó és Kim Wall közötti azonosságot - jelentette szerdán Twitter-üzenetben a dán rendőrség, akik még nap folyamán sajtótájékoztatón ismertetik az ügy részleteit.

