A román államfő megbízta kormányalakítással a szociáldemokraták miniszterelnök-jelöltjét

Grindeanu a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) második kormányfőjelöltje, miután az államfő kedden elutasította a muzulmán vallású Sevil Shhaideh volt regionális fejlesztési miniszter kormányfői jelölését. Miután az államfő aláírta a rendeletet Grindeanu miniszterelnöki jelöléséről, elhárult a veszélye annak, hogy Romániában elhúzódó politikai válság alakul ki.



Iohannis csütörtökön félórás megbeszélést folytatott a szociálliberális koalíció második kormányfőjelöltjével, a kormányalakítási megbízásról szóló pénteki döntést azonban nem sajtótájékoztatón személyesen jelentette be, az elnöki hivatal erről csak egy közleményt jelentetett meg honlapján. Ez is arra utal, hogy a jobboldali államfő politikai társbérleti viszonyra készül a szociálliberális koalíció leendő kormányával - ahogyan azt az elnöki hivatalból származó forrásaira hivatkozva az Agerpres hírügynökség előrevetítette.



A szabadelvű ALDE-val együtt a szociáldemokratáknak csaknem 54 százalékos többségük van. Grindeanu kormánya beiktatásához valószínűleg megkapja a 6,5 százalékos parlamenti súllyal rendelkező Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatását. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt mondta: erről a képviselőházi és szenátusi frakciói közösen döntenek majd, de a magyar szövetségnek nincs tudomása semmi "vállalhatatlanról" Grindeanu politikai múltjában.



Sorin Grindeanu 43 éves informatikusi oklevéllel rendelkező bánsági politikus, a PSD Temes megyei elnöke, volt önkormányzati képviselő, Temesvár alpolgármestere. 2012-ben szerzett parlamenti képviselői mandátumát megszakítva 2016 nyara óta a Temes megyei önkormányzat elnöke.



A PSD-ALDE koalíció vezetői szerdai sajtóértekezletükön mutatták be újabb miniszterelnök-jelöltjüket, ahol ismét szóbahozták: a tisztség valójában a választásokon győztes PSD elnökét, Liviu Dragneát illetné meg, aki azért nem kérhette magának a posztot, mert priusza van. Dragnea korábbi nyilatkozataiból egyértelművé vált, hogy pártvezetőként ellenőrzése alatt akarja tartani a kormányt, mondván, hogy a választók az általa megjelenített PSD-programnak szavaztak bizalmat, és az ő politikai felelőssége, hogy azt be is tartassa.



Arra a kérdésre, hogy Grindeanu, kormányfői megbízatása esetén "alárendeltje" lesz-e Dragneának, maga a jelölt "igennel" válaszolt, hozzátéve magyarázatként, hogy "Dragnea a PSD elnöke".



Grindeanunak tíz napon belül kell a parlament elé járulnia, hogy bizalmat kérjen a kabinet névsora és a kormányprogram számára.