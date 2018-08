A pápa is szégyelli az egyház tétlenségét a pedofil bűntények feltárásában

A kétnapos látogatáson Írországban tartózkodó Ferenc pápa beszél a dublini várban 2018. augusztus 25-én. (MTI/EPA/Ciro Fusco)

"Az, hogy az egyházi hatóságok - püspökök, elöljárók, papok és mások - nem voltak képesek megfelelőképpen kezelni ezeket a visszataszító bűntényeket, joggal okozott felháborodás, és ez a katolikus közösség fájdalmának és szégyenének a forrása marad" - hangoztatta a katolikus egyházfő szombaton az első írországi látogatásán, a dublini várban mondott beszédében."Jómagam is osztom ezt az érzést" - hangoztatta Ferenc pápa. Hozzátette, elkötelezett abban, hogy megszabadítsa az egyházat ezektől bűnöktől, erkölcsileg bármilyen árat is kell fizetni érte, bármekkora szenvedéssel is jár ez. Úgy fogalmazott, hogy nem tud nem tudomást venni az Írországot megrázó súlyos botrányról, arról, hogy azok egyházi emberek követtek el szexuális bűntényeket a gyerekekkel, akik a védelmükért és oktatásukért voltak felelősök. Az elhangzottak előtt Leo Varadkar ír miniszterelnök arra kérte Ferenc pápát, vesse latba az egyházi tisztségét és a befolyását annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak a visszaélések áldozatainak."A sebek még nyíltak, és sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy az áldozatoknak és a túlélőknek igazságot szolgáltassanak és gyógyulást nyújtsanak" - mondta Varadkar a katolikus egyházfőnek az állami fogadáson. Hírügynökségek rámutatnak arra, hogy az egyházfő a melegségét nyíltan vállaló Leo Varadkar oldalán mondott beszédet, és a kormányfő előzőleg azt ígérte, hogy vele tárgyalva nemcsak a szexuális visszaéléseket, hanem az azonos neműek házasságának a kérdését is felveti. Katolikus egyházfő 39 év nem járt Írországban, utoljára II. János Pál járt ott. Írországban alaposan megtépázták az egykor befolyásos katolikus egyház tekintélyét a papok által elkövetett szexuális visszaélések. Írország már nem ugyanaz a hithű katolikus ország, mint az előző pápa látogatása idején volt, amikor még a válás és fogamzásgátlás is illegális volt: az elmúlt három évben a polgárok - szembehelyezkedve az egyház akaratával - népszavazáson hagyták jóvá a abortuszt és a melegházasságok engedélyeztetését.A Reuters rámutat arra, hogy II. János Pál pápa útja idején csaknem 2,7 millió ír gyűlt össze az utcákon és a pápai misén, most várhatóan negyedannyian lesznek, ami jól mutatja, hogy mekkora csorbát ejtett az ír katolicizmuson a kilencvenes években kipattant gyerekmolesztálási botrány. Írországban több ezer gyereket erőszakoltak meg vagy molesztáltak a katolikus egyház által működtetett iskolákban, és kiderült, hogy a bűncselekmények eltussolásában püspökök is közreműködtek. Ferenc pápa 24. külföldi útja más tekintetben is rendkívül kényes pillanatban kerül sor.A katolikus egyházat ismét visszhangos pedofil botrány rázta meg: Pennsylvania amerikai állam ügyészsége augusztus közepén hozta nyilvánosságra, hogy az utóbbi hetven évben több mint 300 pennsylvaniai pap követett el szexuális visszaélést. A pápa az elmúlt hónapban több chilei, ausztráliai és amerikai főpap lemondását fogadta el. A 36 órás írországi látogatáson a katolikus egyházfő szombaton egy stadionban, vasárnap pedig egy parkban tart misét. Útján találkozik a szexuális visszaélések áldozatainak egy csoportjával is. Szombat délután a Szűz Mária székesegyház egyik kápolnájában imádkozik az áldozatokért.