A német választók közel fele még nem tudja, kire szavazon

A ZDF országos köztelevízió megbízásából készített közvélemény-kutatás szerint a választók 39 százaléka nem tudja, hogy elmegy-e szavazni, és melyik pártnak adja a voksát. Ezzel kapcsolatban szakértők rendszerint kiemelik, hogy a bizonytalanok megnyerésére tett erőfeszítésektől nem várható trendforduló, nem valószínű, hogy a Martin Schulz vezette szociáldemokraták (SPD) behozzák lemaradásukat az Angela Merkel kancellár vezette CDU/CSU pártszövetséggel szemben.Erre utal a ZDF Politbarometer című kutatásának egy másik adatsora is, amely szerint, és csupán 5 százalék számít Martin Schulz győzelmére.

Ha most vasárnap lenne a Bundestag-választás, a CDU/CSU a szavazatok 36 százalékát gyűjthetné össze, ami 2 százalékpontos csökkenés az egy héttel korábban végzett előző Politbarometer-felméréshez képest, és több mint 5 százalékponttal elmarad a 2013-ban tartott Bundestag-választáson elért 41,5 százaléktól. Azonban a CDU/CSU így is tetemes előnnyel vezet az SPD előtt, amely 1 százalékpontos erősödéssel 23 százalékon áll, elmaradva a 2013-ban szerzett 25,7 százaléktól.A kisebb pártok között viszont továbbra is éles a verseny a harmadik helyért, és mivel, nehezebb lesz kormányt alakítani.A ZDF felmérése szerint a Bundestag mostani ellenzéki pártjai stagnálnak, az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 9 százalékon áll, a Zöldek támogatottsága 8 százalékos.Előttük, egyaránt 10 százalékkal áll két Bundestagon kívüli párt, a 2013-ban elveszített szövetségi parlamenti képviselet után a visszatérésre készülő jobboldali liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a CDU/CSU-tól jobbra álló, újonc Alternatíva Németországnak (AfD). Mindketten egy százalékponttal erősödtek az előző felméréshez képest.A mostani erőviszonyok alapján csak a nagykoalíció - a CDU/CSU és az SPD közös kormányzása - vagy a pártok színei (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett CDU/CSU-FDP-Zöldek kormány tűnik valószínűnek.A felmérést a Választási Kutatócsoport (Forschungsgruppe Wahlen) nevű intézet készítette szeptember 12-től 14-ig, 1383 ember megkérdezésével, az adatok a választókorú népességre nézve reprezentatívak.