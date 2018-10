A német kormány szerint sajnálatos, hogy Ausztria nem csatlakozik az ENSZ migrációs egyezményéhez

A német kormány szerint sajnálatos, hogy Ausztria kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából, hiszen a tervezett megállapodás éppen az illegális migráció visszaszorítására irányul, és nem érinti a világszervezet tagállamainak nemzeti szuverenitását.



Szerdán Berlinben a kormányszóvivői tájékoztatón Rainer Breul, a külügyminisztérium szóvivője kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a megállapodás "szükséges és fontos ahhoz, hogy rendezett mederbe tereljük a migrációt", ezért sajnálatos, hogy nem kívánják aláírni "különböző országok", amelyek között Németországgal "szoros partneri" kapcsolatban lévő államok is vannak. Ugyanakkor a német kormány továbbra is a megállapodás elfogadására és végrehajtására biztatja a nemzetközi közösség tagjait.



Steffen Seibert kormányszóvivő hozzátette: nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tervezett megállapodás nem nemzetközi jogi szerződés, nem teremt jogi kötelezettségeket az aláíró országok számára, és "kimondottan nem érinti a nemzeti szuverenitást".



A megállapodás a német kormány szerint mégis hasznos, mert az összes csatlakozó ország elé azt a célt helyezi, hogy együtt találjanak megoldásokat a migrációra, amely közös ügy, "globális jelenség".



Azért is hasznos, mert konkrét célokat is megjelöl, a biztonságos, rendezett, legális migrációról szól, "és nem az illegális migrációról, sőt, vezérlő elve kifejezetten az illegális migráció visszaszorítása, ami megegyezik a német szövetségi kormány évek óta követett politikájával" - fejtette ki Steffen Seibert.



Korábban írtuk:

Ausztria kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából, mert a bécsi kormány álláspontja szerint tervezet elmossa a törvényes és az illegális bevándorlás közötti különbséget - közölte szerdán a jobboldali osztrák kormány.



"Ausztria nem csatlakozik az ENSZ migrációs egyezményéhez" - jelentette be közleményben Sebastian Kurz osztrák kancellár. "A szerződés több pontját élesen bíráljuk, nevezetesen azt, hogy összemossa a védelmet kérőket a megélhetési bevándorlókkal" - tette hozzá a kancellár, akinek az álláspontja szerint a Földközi-tengerből kimentett bevándorlókat nem kellene egyenesen Európába szállítani.



Ausztria a 2015-ös menekültváltság idején lakossága 1 százalékával megegyező számú bevándorlót fogadott be. 2015-ben több mint egymillióan utaztak Európába, többségükben a háború és a szegénység elől menekültek a Közel-Keletről, Afrikából és máshonnan. A menekültválság volt a tavalyi osztrák parlamenti választás fő témája, és segítette hatalomba a menekültáradat megismétlődésének megakadályozását ígérő Sebastian Kurzot, a jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusát. Az ÖVP a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) kormányoz együtt.



Ausztria nem küld követet a szerződés aláírására, és távol marad az ENSZ-közgyűlésében jövőre tartandó szavazástól is a határozat tervezete szerint, amelyet a kormány várhatóan szerdán hagy jóvá, majd a kormányfő kabinetje nyilvánosságra hoz.



A néppárti Sebastian Kurz és a szélsőjobb szabadságpárti Heinz-Christian Strache (FPÖ) alkancellár korábban is kifogásolta a megállapodást, mondván, hogy az korlátozza az ország szuverenitását.



A világszervezet 193 országa 2016 szeptemberében egyezett meg a nem kötelező érvényű migrációs csomag elfogadásáról, amelynek célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásásuk új országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk.



Az Egyesült Államok Donald Trump elnökké választása után már nem vett részt a folyamatban, a magyar kormány pedig júliusban jelentette be, hogy kilép belőle. Lengyelország szintén hasonló lépést fontolgat.



Az ENSZ-dokumentumot decemberben írják alá Marokkóban.



Korábban írtuk:



Ausztria kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából, az osztrák kormány a szerdai ülésén fogadja el erről szóló döntését - jelentette az APA osztrák hírügynökség.



A tudósítás szerint Sebastian Kurz kancellár és Heinz-Christian Strache alkancellár a kormányülést megelőzően világossá tette, hogy a kormány nem is küld hivatalos képviselőt a világszervezet december 10-11-i marrákesi konferenciájára, amelyen várhatóan elfogadják a nem kötelező érvényű csomagot.



Ausztriának erős fenntartásai vannak a dokumentum tartalmával kapcsolatban, nem tartja megfelelőnek a migrációs kérdések szabályozására, és attól tart, hogy elveszíti szuverenitását a migrációs politikában - írta az APA, az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szabadságpárt (FPÖ) koalíciós kormányának kifogásai közé sorolva azt is, hogy az egyezmény elmossa a törvényes és az illegális migráció közötti különbséget.



Az osztrák kormány különösen hangsúlyozza azt az álláspontját, hogy az ENSZ migrációs csomagja révén nem válhat alapvető emberi joggá a migráció, sem a nemzetközi szokásjogra, sem a "puha jogra", sem a nemzetközi bíráskodásra hivatkozva.



Ausztria éppen ezért nem lép be az egyezménybe, távol marad a csomagról 2019 szeptemberében tartandó szavazástól az ENSZ Közgyűlésén - írta az APA, amely szerint az osztrák kormány nyilatkozatban részletesen ismerteti majd álláspontját az ENSZ-szel.



A világszervezet 193 országa 2016 szeptemberében egyezett meg a migrációs csomag elfogadásáról. A 34 oldalas dokumentumban foglaltak célja a menekülthullámok jobb kezelése és az érintettek jogainak erősítése - idézte fel az APA, hozzátéve, hogy a tervezetben hangsúlyozták: nem csorbulhat az országok szuverenitása és a bevándorláspolitikájuk kialakításához való joguk, és az egyezmény nem lesz nemzetközi jogilag kötelező érvényű.



Ausztria, az elmúlt hetekben elsősorban az FPÖ, már korábban jelezte, hogy fenntartásai vannak a migrációs csomaggal szemben, amelynek elfogadásából Magyarország már korábban bejelentette kilépését, az Egyesült Államok pedig a kezdetektől nem vett részt benne - emlékeztetett az osztrák hírügynökség.