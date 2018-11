A nagyobb cégeknél egyre tájékozottabbak az osztrákoknál a külföldi munkavállalók

A Fairwork program vizsgálta a Magyarországról Ausztriába munkába járók helyzetét kérdőíves felméréssel és fókuszcsoportos beszélgetések során is, hogy az egyes jellemzők, gondok mélységéről is képet alkothassanak a kutatók. Előfordulhat ugyanis, hogy egy jelenség csak relatíve kisszámú ingázót érint, azonban az azzal kapcsolatos ügyintézés olyan mértékben terheli meg az érintett hivatalok, szervezetek kapacitását, hogy súlyos problémaként jelenik meg az ingázáshoz kötődően. Az így készült összegzés érdekesebb megállapításait gyűjtöttük össze. Eltérő szabályok

– Tapasztalatok szerint amikor az osztrák törvények eltérnek az uniósoktól, az osztrák ügyintézőket nagyon nehéz rávenni az európai uniós jogszabályok alkalmazására. Sokszor ez eldöntené egyes ügyek sorsát, hiszen a mérvadó EU-s rendelkezések egyértelműek, de az osztrákok nehezen térnek el a saját jogértelmezésüktől – jegyezte meg a vizsgálat eredményei kapcsán Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere. Eljárási hibák

Arról is beszélt a szakember, hogy olykor egy-egy ügyintézési folyamat során osztrák jogi eljárási hibák jelentkeznek. Nem kap tájékoztatást – szükséges engedélyekről, munkaügyi szabályokról – a magyar vállalkozó az osztrák hatóságoktól Ausztriában, vagy a minisztériumtól kap ugyan tájékoztatást, de csak utólag, a büntetést követően. Viszont arról is beszámoltak a fókuszcsoportok tagjai, hogy az internetes hatósági tájékoztatás általában sokkal magasabb szintű Ausztriában, mint Magyarországon. Általánosságban az mondható el, hogy az általános tájékoztatás szintjén sokkal erősebbek az osztrákok – akár elektronikus, akár nyomtatott anyagok terén –, de az összetettebb ügyeket sokkal nehezebben kezelik, mint az itthoni ügyintézők. Cégek, kiküldetés

Az A1-es igazolás a magyar foglalkoztatott ausztriai munkavállalásához kell. Maximum két évig lehet kiküldöttet foglalkoztatni – e téren az osztrák hatóság jogalkalmazást végez, de tanácsadást nem biztosít. Nem az európai uniós, hanem a nemzeti jogot alkalmazzák az osztrák hatóságok.



A nagyobb cégeknél egyre tájékozottabbak Ausztriában a külföldi munkavállalók, de még mindig sok a probléma, a hiányosság e téren. Személyes találkozók, beszélgetések révén azért többnyire kezelhetők az ügyek. Félrevezetve

Az Ausztriába átjáró magyar munkavállalók okítják egymást az internet révén, a közösségi hálókon is, de ebből sokszor félreértések, félreértelmezések erednek. Gyakran megjelennek álhírek és magukat szakértőknek nevezők a neten és nagy probléma még mindig a szürkegazdaságban működő, magukat tanácsadóknak titulálók munkája, akik sok ügyfelet ejtenek át. A félrevezetettek sajnos csak ezután szoktak jogsegélyért az osztrák szakszervezethez vagy a magyar érdekvédőkhöz, hivatalokhoz fordulni.