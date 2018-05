A Muktada asz-Szadr vezette pártszövetség nyerte Irakban a parlamenti választásokat

Muktada asz-Szadr befolyásos síita hitszónok asz-Szajrún nevű pártszövetsége nyerte a május 12-én tartott iraki parlamenti választásokat - derült ki a hivatalos végeredményekből, amelyeket szombatra virradóra tett közzé a választási bizottság. Ez a pártszövetség 54-et szerzett a 329 helyből álló parlamentben. Muktada asz-Szadr az egyetlen síita iraki politikus, aki kampányában bírálta mind az Egyesült Államokat, mind Iránt, s ez gyümölcsöző taktikának bizonyult.



A nagyhatalmú síita paramilitáris erőkhöz szorosan kötődő Fatah szövetség került a második helyre, 47 mandátumot birtokol majd a törvényhozásban. E szövetség élén Hádi al-Amiri egykori közlekedési miniszter áll, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harcokban az Irán által támogatott félkatonai csoportok egyik magas rangú parancsnoka volt.



Harmadik helyre került a Haider al-Abádi leköszönő kormányfő által vezetett Győzelem Szövetség, amely 42 parlamenti helyet hódított meg magának. A kurd autonóm területen a Maszúd Barzani vezette Kurdisztáni Demokrata Párt 25, a Kurd Hazafias Szövetség (PUK), pedig 18 parlamenti helyet szerzett.



A 44 éves Szadr nem lehet kormányfő, mert nem jelöltette magát, de a mostani győzelme lehetővé teszi számára, hogy ő jelölhessen miniszterelnököt. Ez azonban még nem elég ahhoz, hogy valóban a jelöltje legyen a kormányfő, ahhoz más pártok támogatása is szükséges. Kedden már meg is kezdte az új kormány megalakítására irányuló egyezkedéseket, hiszen az akkori részeredményekből tudni lehetett, hogy diadalt aratott.



Szadr Irak 2003-as amerikai megszállása előtt szinte ismeretlen politikus volt Irakban, de gyorsan a felszabadításból lett megszállással szembeni ellenállás jelképévé vált. Ő volt az első, aki síita milíciát szervezet az amerikai erők ellen, és két felkelést is indított ellenük. Emiatt akkor milíciáját, a "Mehdi hadseregét" Irak biztonsága legnagyobb kockázatának tekintették az amerikaiak. A bagdadi kormány és Washington mindig kiszámíthatatlan, önfejű politikusnak tartotta.