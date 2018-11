A metróban született meg Párizsban egy kisfiú, 25 évig ingyen utazhat

A kisfiú a következő negyedszázadban ingyen veheti igénybe a párizsi metrót, köszönhetően annak, hogy az egyik szerelvényen jött a világra szerdán este. Az örömteli esemény a 6-os vonalon történt, Glaciére állomáson. A metróvezető a szülés megindulása miatt leállította a vonatot, az utasok türelmesen viselték a kényszermegállást. A kocsiban éppen utazott egy orvos is, aki segített az anyának világra hozni gyermekét – írta a Daily Mail nyomán a Szeretlek Magyarország: Az anyát és gyermekét végül tűzoltók szállították egy közeli kórházba. A metró személyzete és az utasok szeretettel gratuláltak az új jövevénynek.



A párizsi közlekedési vállalattól (RATP) Ousmane 2043-ig érvényes ingyenes utazási kártyát kapott. Ez immár hagyomány a cégnél. Júniusban egy északi vonalon született egy kisfiú, ő is legális potyautas lehet két és fél évtizedig. Szeptemberben Európa legforgalmasabb pályaudvarán, a párizsi Gare di Nord-on született meg egy baba. Egy közlekedési dolgozó, akinek férfi létére bába képesítése is volt, észrevette, hogy egy nőnek elfolyt a magzatvize és szülési fájdalmai vannak. Éppen arra járt egy kórházi ápolónő, aki szintén segített, és az asszony 10 perc alatt megszülte gyermekét.



Metróval egyáltalán nem szolgálhatunk, és a pályaudvaron sem szült senki belátható időn belül, de azért magyar vidéki városban is tudnak furcsa helyen megszületni gyerekek - itt olvashatnak egy kisfiúról, aki egy szegedi taxiban jött a világra.



(leadképünk illusztráció, forrás: wikipédia - a szerk.)