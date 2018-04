A lovak iránti szeretete miatt gyilkolták meg a 21 éves fiút

Halálra vertek egy "érinthetetlenek" (dalitok) kasztjába tartozó földművest a nyugat-indiai Gudzsarát szövetségi államban, mert egy lovat birtokolt - közölte a helyi rendőrség szombaton.



A hatóságok szerint a bűncselekmény áldozata egy 21 éves fiú.Az áldozat apja elmondta, hogy az állatot nyolc hónapja vásárolta fiának. "A lovak iránti szeretete miatt gyilkolták meg" - hangsúlyozta.



Az apa arról számolt be a rendőrségnek, hogy a tettesek elsősorban azt kifogásolták, hogy fia lovat tart. A felsőbb kasztokhoz tartozók már korábban is azzal fenyegették, hogy megölik, mert a lovaglás a helyi szokások szerint a felsőbb kasztok előjoga. Indiában ugyanis egy ló birtoklása a hatalom és a jólét jelének számít.



A történteket követően a ksátrija (uralkodó-harcos) kaszthoz tartozó három gyanúsítottat vettek őrizetbe kihallgatásra - közölte a rendőrség.



A megölt fiú apja szerint egyikük figyelmeztette őket, hogy ne lovagoljanak a faluban, mert a dalitoknak ezt nem szabad. "Azzal fenyegetett, hogy megöl minket, ha nem adjuk el a lovat" - tette hozzá.



A hindu kasztrendszer legalsó fokán található dalitokat még manapság is gyakran részesítik hátrányos megkülönböztetésben az indiai társadalomban, s az ellenük irányuló erőszakcselekmények sem mennek ritkaságszámba. A dalitok többsége továbbra is koldusszegény, kétkezi, sokszor mocskos, senki más által nem vállalt munkákból kénytelen megélni.



Októberben egy csoport férfi lincselt meg egy dalitot, mert részt vett egy hagyományos hindu táncünnepélyen.



Narendra Modi indiai miniszterelnök újfent követelte a dalitok elleni erőszak végét. Az 1,25 milliárd lakosú Indiában mintegy 200 millió "érinthetetlen" él.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)