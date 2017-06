A londoni tűzvész károsultjai behatoltak a kerületi tanács épületébe, kisebb összetűzés is kialakult

Tüntetők hatoltak be péntek délután a londoni Kensington and Chelsea kerület tanácsának épületébe, tiltakozva amiatt, hogy a kerület egyik toronyházát elpusztító szerdai tűzvész károsultjai nem kaptak biztosítékokat lakhatásuk mielőbbi megoldására.



A 24 emeletes, 127 lakásos toronyépület a kerület északnyugati határában emelkedik, és a szerda hajnali tűzvészben teljesen kiégett. A londoni rendőrség pénteki tájékoztatása szerint a Grenfell Tower nevű toronyházban pusztító tűzben legalább harmincan meghaltak, de ez a szám bizonyosan emelkedni fog, mivel még mindig vannak holttestek az épületben.



Nem hivatalos pénteki értesülések szerint a halálos áldozatok száma 70 körül lehet, bár ezt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg.



Péntek délután a lakás nélkül maradt károsultak közül mintegy százan összegyűltek a kerületi tanács épületénél, és többen be is hatoltak az irodahelyiségekbe. A tanácsi épületen belül kisebb összetűzés is volt a biztonságiakkal és a rendőrökkel, de a tüntetők zöme ezután visszament az utcára.



A Facebook közösségi portálon megszervezett demonstráció vezérszónokai elmondták: fő követeléseik közé tartozik, hogy panaszaikat és követeléseiket közvetlenül a kerületi tanács vezetője, Nick Paget-Brown hallgassa meg, és adjon írásos biztosítékokat a követelések teljesítésére.



Az egyik szervező a BBC-nek elmondta: bűnügyi vizsgálatot követelnek az épület tavaly elvégzett felújításának kivitelezője ellen. Véleménye szerint a tanács ingatlankezelő cége által végrehajtott renoválás célja nem az épület biztonságosabbá tétele, hanem csak "külső csinosítása" volt, hogy a leggazdagabb londoni kerület jómódú polgárainak ne "egy ronda tornyot kelljen nézniük".



A szervezők követelték azt is, hogy a tanács haladéktalanul gondoskodjon a hajléktalanná vált tűzkárosultak lakáshelyzetének tartós rendezéséről, és kifogásolták, hogy többszöri ígérgetés ellenére elhelyezésük megszervezése még el sem kezdődött, sőt a tanácsi vezetők meg sem hallgatták őket.