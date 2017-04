A lelőtt tanárnő férje volt a San Bernardinó-i iskolában elkövetett lövöldözés tettese

A rendőrség estére azonosította a lövöldöző férfit: az 53 éves Cedric Anderson belépett az általános iskola egyik osztályába, s anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna, rálőtt a tanárnőre, aki nem volt más, mint az elvált felesége. A szintén 53 éves Karen Elaine Smith a 15, speciális nevelést igénylő tanulókat foglalkoztató osztály vezetőtanára volt.



A gyilkosság után Anderson öngyilkos lett. A tanárnő mögött álló két kisdiák is megsebesült, egyikük, a nyolcéves Jonathan Martinez a kórházba szállítás után meghalt. A másik gyermek állapota hétfőn este súlyos, de stabil volt.



A rendőrség közlése szerint Anderson az iskolába belépéskor átesett a szokásos ellenőrzésen, ám mivel az intézménynek nincs fémdetektora, a biztonságiak nem észlelték, hogy fegyver van nála. Az iskolát korábban nem érte semmiféle fenyegetés.



A város rendőrfőkapitánya, Jarron Burguan sajtóértekezletén elmondta, hogy a tettesnek priusza volt: családon belüli erőszakért, engedély nélküli fegyvertartásért és kábítószer jogtalan birtoklásáért már elítélték. Az iskolába magával vitt fegyverhez sem volt engedélye.



Anderson legalább hat lövést adott le, mielőtt magával is végzett.



Dale Marsden tanfelügyelő bejelentette: az iskola legalább két napig zárva marad.



Donald Trump amerikai elnök telefonon beszélt a 216 ezer lelket számláló város polgármesterével, Carey Davisszel, és minden szükséges támogatást felajánlott neki, illetve a városnak.



Mintegy két éve, 2015-ben már követtek el súlyos terrortámadást San Bernardinóban: egy vállalati mulatságon 14 embert meggyilkoltak, 22-t pedig megsebesítettek. Az elkövető egy pakisztáni gyökerű, de már az Egyesült Államokban született férfi és pakisztáni felesége volt, s bár az Iszlám Állam nem vállalta a merényletet, a házaspár azt állította, hogy a terrorszervezet "harcosa". A rendőrök aztán mindkettőjüket tűzharcban agyonlőtték.



Az iskola, ahol hétfőn Anderson lövöldözött, mintegy 20 kilométernyire esik a 2015-ös terrortámadás színhelyétől.



San Bernardinóban, ahol elsősorban fizikai munkát végzők, többségükben spanyol ajkúak élnek, a The New York Times tudósítása szerint az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt az erőszakos bűncselekmények száma. Tavaly 62 gyilkosságot követtek el, míg 2015-ben 44 halálos áldozata volt az erőszaknak.