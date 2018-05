A Lantern Capital vásárolhatja meg a zaklatási ügyek miatt becsődölt Weinstein céget

Lantern Capital Partners befektetőcsoport tette a legkedvezőbb, 310 millió dolláros vásárlási ajánlatot a The Weinstein Co. megvásárlására - jelentette be a csődeljárás alatt álló produkciós cég kedden.



A Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég március 20-án kért csődeljárást, mert a Maria Contreras-Sweet és Ron Burkle vezette befektetőcsoport kihátrált a vállalkozás megvásárlásából.



Az illetékes bíró április 30-ig adott határidőt az érdeklődőknek vételi ajánlataik megtételére. A Weinstein cég közleménye szerint egyetlen ajánlat sem volt jobb a Lantern Capital cégénél, amely 310 millió dollárt ajánlott készpénzben és átvállalta a cég 125 millió dolláros adósságát.



Az eladást még az illetékes delaware-i csődbíróságnak jóvá kell hagyni, a testület jövő héten tart meghallgatást az ügyben.



Kedden számos amerikai médiavállalkozás, köztük Harvey Kagan Broadway-producer cége adott be utolsó pillanatban ajánlatot a Weinstein-cégre. Kagan 315 millió dolláros vételi ajánlattal állt elő, és vállalta, hogy létrehoz egy 30 millió dolláros alapot a Harvey Weinsteint szexuális zaklatás miatt perlők kifizetésére. A Weinstein cég azonban elutasította az ajánlatot, mondván az nem tartalamz elegendő garanciát a vásárlás pénzügyi hátteréhez.



A csődeljárás lehetővé teszi, hogy a Weinstein Co. céget adósságai nélkül adják el. Az eladásból származó bevételből fizetnék ki Weinstein hitelezőit és azokat, akik beperelték a vállalatot a filmmogul szexuális zaklatási botrányában játszott szerepe miatt.



A számos Oscar-díjas film mögött álló Weinstein Co. tavaly ősszel indult el a lejtőn, miután nyilvánosságra került, hogy a befolyásos producer, Harvey Weinstein évtizedeken át szexuálisan zaklatott színésznőket és alkalmazottakat, több színésznő pedig szexuális erőszakkal is megvádolta. A bukott filmmogul ellen New Yorkban, Los Angelesben és Londonban is rendőrségi vizsgálat folyik a bejelentések alapján.