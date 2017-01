A korrupció felszámolásáig felfüggesztette drogellenes műveleteit a Fülöp-szigeteki rendőrség

Dela Rosa hozzátette: reméli, hogy egy hónapon belül folytathatják munkájukat a drogellenes egységek.



Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök megvonta korábbi következetes támogatását a rendőrségtől, és "velejéig romlottnak" nevezte a bűnüldöző szerveket. Duterte szerint a 170 ezer fős rendőrség 40 százaléka korrupt, és semmivel sem különb a "mihaszna drogbáróknál". Dutertét az háborította fel, hogy a drogellenes harcban részt vevő rendőrtisztek októberben elraboltak majd megfojtották egy dél-koreai üzletembert.



"A rendőrség soraiban rejtőző gazfickók, figyelem! Már nem a drogok ellen harcolunk. Most már a semmirekellők vannak a célkeresztben!" - figyelmeztetett Dela Rosa egy zászlófelvonási ceremónián. "Megtisztítjuk sorainkat" - ígérte. A többi drogellenes ügynökség továbbra is folytatja munkáját. Bár Duterte kábítószer-ellenes harcát több ország és számos jogvédő szervezet bírálta, a Fülöp-szigeteki elnök jelezte: semmi sem ingathatja meg elhatározásában, hogy felszámolja a drogfogyasztást országában. Duterte azt ígérte, elnöksége végéig, azaz 2022-ig mindenképpen folytatja kampányát.



A New York-i székhelyű Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet szerint a drogellenes kampány felfüggesztése valódi elszámoltatások híján puszta porhintés. Duterte hét hónappal korábbi hivatalba lépése óta több mint 7 ezer állítólagos drogfogyasztóval vagy -terjesztővel végeztek a Fülöp-szigeteken. Közülük csak 2250 vesztette életét rendőrségi műveletekben, sok esetben fegyveres, álarcos önbíráskodó halálosztók oltották ki az áldozatok életét vitatható körülmények között.