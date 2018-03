A kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványt terjeszt be két ellenzéki párt Szlovákiában

Igor Matovic, az OLaNO vezetője az indítványt azzal indokolta, hogy a kormányfő, aki szavai szerint "eladta lelkiismeretét a maffiának", nem hajlandó felelősséget vállalni azért, hogy "Szlovákia visszatérőben van a 90-es évekbe". Matovic a kilencvenes éveket említve Vladimír Meciar kormányának idejére, a maffiára való hivatkozással pedig vélhetően azokra a közlésekre utalt, amelyek a nemrégiben meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak írásában szerepeltek, és egyes, Szlovákiában megtelepedett olasz vállalkozók állítólagos kormányközeli kapcsolatairól szóltak.



Az indítványra reagálva a szlovák kormányfő azt mondta: az ellenzéki pártok beismerték mi a céljuk, ami nem kevesebb, mint, hogy államcsínyt hajtsanak végre, nem pedig az, hogy az újságíró és barátnőjének meggyilkolása kivizsgálásra kerüljön. "Az ellenzék csak úgy tekint a tragédiára mint egy liftre, amely hatalomra emeli" - fogalmazott Robert Fico.



A bizalmatlansági indítványt rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a parlament, ennek időpontja még nem ismert, azt a beadvány beterjesztésétől számított egy héten belül kell kitűznie a házelnöknek.



A bizalmatlansági indítvány beterjesztését azután jelentették be, hogy szerdán megkezdődött az az egyeztetés, amelyet Andrej Kiska államfő indítványozott az ellenzéki pártokkal az újságíró-gyilkosság után az országban kialakult feszült helyzetre hivatkozva. Kiska kezdeményezését Robert Fico kormányfő a választási eredmények megtagadásának minősítette.



Az SaS és az OLaNO az elmúlt években és az előző Fico-kabinet idején is számos alkalommal tett kísérletet különböző indokokra hivatkozva a kormány egy-egy tagjának menesztésére. Ezek a - parlamenti erőviszonyokból adódóan gyakorlatilag esélytelen - kezdeményezések kivétel nélkül sikertelenül végződtek, s elemzők szerint azokat leginkább politikai hangulatkeltés ihlette. A mostani indítvány bejelentőinek, az SaS frakciójának 19, az OLaNO frakciójának pedig 16 képviselője van a 150 fős pozsonyi parlamentben, a kormánykoalíció 78 képviselői mandátumot tudhat a magáénak.



Az SaS és az OLaNO mostani indítványa számíthat majd a pozsonyi törvényhozás másik két ellenzéki pártja közül az egyiknek, a leginkább populistának jellemzett, 8 képviselővel rendelkező Család vagyunk (Sme rodina) mozgalomnak a voksaira, amely már egyértelműen jelezte, hogy kormányváltást akar.



Az ugyancsak ellenzéki, önmagát nemzeti-kereszténynek meghatározó, hangsúlyosan euroszkeptikus és a NATO-ból való kilépést szorgalmazó Mi Szlovákiánk - Néppárt (LS-NS), amelynek 14 voksa van a parlamentben eddig nem jelezte az indítvánnyal kapcsolatos szándékait, de megfigyelők szerint nem valószínű, hogy támogatni fogja.



A pozsonyi parlamentben 15 párton kívüli képviselő is van, ők korábban nagyrészt ellenzéki pártok padsoraiban ültek, és egy részük várhatóan támogatja majd az SaS és az OLaNO indítványát.