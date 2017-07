A karambol után úszva menekült a nő

Rejtélyes baleset ügyében nyomoz a rendőrség, ami még az elmúlt hétvégén történt Szlovákiában, a Domaša üdülőközpont területén - írja a Parameter.sk Egy ismeretlen sofőr a késő esti órákban nekiütközött egy parkoló autónak – a vétkes azonban meglépett a helyszínről. A helyszínen a rendőrök csak egy összetört autót találtak, benne két kutyával. A jármű tulajdonosa sehol sem volt. A rendőrség szerint a vétkes sofőr elinalt a helyszínről, méghozzá úgy, hogy beleugrott a víztározóba, majd egyszerűen elúszott.„Megállapítottuk, hogy az eset idején a járművet egy 26 éves nő vezette. A járőrök kiérkezésekor a nő minden bizonnyal pánikba esett, és beleugrott a víztározóba, amit át is úszott“ – tájékoztatott Jana Migaľová rendőrségi szóvivő.Fennállt annak a lehetősége is, hogy a nő így akarja elkerülni az alkoholtesztet, amire végül nem is került sor. A rendőrség eljárást indított az ügyben.