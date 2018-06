A jogállamiság európai romlására hívta fel a figyelmet egy magas rangú ENSZ-tisztségviselő

A tisztségviselő brüsszeli sajtótájékoztatóján aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy véleménye szerint Ausztriában, Máltán, Olaszországban, Romániában és Szlovákiában is kedvezőtlen folyamatok figyelhetők meg.



Birgit Van Hout kiemelte, hogy a "demokrácia eróziójáról" van szó, illetve hangsúlyozta, hogy az esetleges dominóhatás alááshatja az európai alapértékeket.



Az illetékes arról is beszélt, hogy a jogvédőkre több helyen is egyre nagyobb nyomás nehezedik.



Végezetül pedig üdvözölte az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, Lengyelországgal szemben megindított jogállamisági eljárást, mondván, hogy az is "jobb a semminél".