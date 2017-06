A jobboldali kormányzó párt nyerte a helyhatósági választásokat Horvátországban

A HDZ a 21 megyéből 12-ben nyert. A 127 horvát városból 62-ben választottak HDZ-és polgármestert, a 420 járásból pedig 204-ben HDZ-és elöljárót, vagyis az 576 közigazgatási egységből 279-et szerzett meg a kormányzó párt.



A helyhatósági választások második fordulójában hat százalékkal kevesebben mentek el szavazni, mint az első fordulóban. A részvételi arány 40 százalék volt.



Andrej Plenkovic, a HDZ elnöke elégedettségének adott hangot az eredmények kapcsán.



"A helyhatósági választásokon láthattuk, milyen a választói kedv, és milyen eredményeket értek el a pártok" - mondta.



Kiemelte, hogy pártja kész bármilyen forgatókönyvre. "A mai nappal lezárultak a helyhatósági választások, holnaptól újra megnyitjuk a nemzeti témákat"- tette hozzá.



Davor Bernardic, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) elnöke jónak értékelte az eredményeket. Mint mondta: a korábbi választásokhoz képest öttel több városban van polgármesterük.



Az SDP-nek 2013-tól három megyében és 45 városban volt elöljárója, valamint 27 városban polgármestere.



Bernardic sajnálatát fejezte ki, hogy Zágráb városában Anka Mrak Taritas, a szociáldemokraták és a liberális Horvát Néppárt (HNS) közös jelöltje nem tudott győzni. A horvát fővárosban újra Milan Bandic polgármestert választották meg, aki így hatodik mandátumát nyerte el a helyhatósági választásokon, nem egészen három százalék különbséggel.



Bernardic kiemelte: az SDP az egyedüli alternatíva és a legnagyobb ellenzéki párt, amely képes átvenni az ország vezetését. Az SDP elnöke továbbra is előrehozott parlamenti választásokat sürgetett.



A négy legnagyobb horvát város (Zágráb, Rijeka, Split és Eszék) közül Rijekában és Eszéken van polgármestere a szociáldemokratáknak, utóbbiban független polgármester nyert az SDP és a HNS támogatásával.



A volt kisebbik koalíciós kormánypárt, a Híd Függetlenek Listája (Híd) Split-Dalmát és Dubrovnik-Neretva megyéért, valamint a kelet-horvátországi Vukovár-Szerém megyéért szállt harcba a második körben. Mindháromban a HDZ jelöltje győzött. A pártnak nem sikerült megtartania Metkovic városát sem, ahonnét a Híd országos párttá nőtte ki magát. Ennek ellenére a legtöbb megyében sikerült tanácstagokat juttatnia a megyei tanácsokba, nyert kisebb városokban és néhány járásban is, így végül harmadik erővé nőtte ki magát.



Horvátországban kormányválság alakult ki, miután Andrej Plenkovic kormányfő nemrég kezdeményezte a kisebbik koalíciós párt, a Híd minisztereinek leváltását, mert támogatták az ellenzéki szociáldemokraták bizalmatlansági indítványát a pénzügyminiszterrel szemben. A koalíció felbomlásával a parlamenti többség is bizonytalanná vált. Ha a kormányfőnek nem sikerül az új többség létrehozása, amelyet a helyhatósági választások utánra ígért, várhatóan néhány hónapon belül előrehozott parlamenti választást tartanak, két év alatt a harmadikat.



Milijan Brkic, a HDZ titkára a választások éjszakáján a Nova TV-nek úgy nyilatkozott: a párt elnöksége keddi ülésén meghatározza, milyen irányba haladjon tovább. "Soha nem vásároltunk meg egy képviselőt sem, mi komoly párt vagyunk" - hangsúlyozta. Hozzátette: a szocialistákon kívül bárkivel hajlandók együttműködni