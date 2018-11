A holland kormányfő elutasította a közös európai hadsereg létrehozásának ötletét

Elutasította a közös európai hadsereg létrehozásáról szóló indítványokat Mark Rutte holland kormányfő pénteken, és hangsúlyozta, hogy országa védelempolitikájának a jövőben is a NATO marad a sarokköve.



"Az ötlet túl messzire megy Hollandia számára" - jelentette ki Rutte egy hágai kabinetülést követően arra utalva, hogy az elmúlt napokban Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár is "egy valódi európai hadsereg" szükségességét emlegette.



A holland miniszterelnök beszélt az Egyesült Királyság európai uniós kiválásának feltételeire vonatkozó megállapodástervezetről is, és rendkívül valószínűtlennek nevezte, hogy a bennmaradó tagállamok hajlandóak lennének lényegi módosításokra, még akkor sem, ha a brit parlament elutasítja a szerződés jelenlegi szövegét.



"Nagyon régóta tárgyalunk, mindenki komolyan részt vett benne. Áttekintjük a javaslatot, de jelentősebb változtatások szerintem nem valószínűek" - mondta.