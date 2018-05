A híresztelések ellenére nem fontolgatja Trump a Dél-Koreában állomásozó amerikai haderő csökkentését

Donald Trump amerikai elnök nem fontolgatja a Dél-Koreában állomásozó amerikai haderő csökkentését - közölte pénteken John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó.



Megnyilatkozásával a The New York Times című amerikai lapnak arra a csütörtöki hírére reagált, amely szerint Trump felkérte az amerikai védelmi minisztériumot, hogy dolgozzon ki lehetőségeket az Egyesült Államok dél-koreai haderejének kurtítására.



"Az újság híre teljesen alaptalan. Az elnök nem kért ilyet a Pentagontól" - szögezte le Bolton.



Az Egyesült Államok elsősorban Dél-Korea Észak-Koreával szembeni védelmében állomásoztat haderőt Dél-Koreában. Az utóbbi hetekben nagyon jelentősen enyhült a feszültség a két Korea között, és ennek folyományaként az Egyesült Államok és Észak-Korea viszonylatában is. Észak- és Dél-Korea vezetői április végén történelmi jelentőségű csúcstalálkozót tartottak, amelyen megállapodtak arról, hogy megpróbálnak hivatalosan is véget vetni a két ország közötti hadiállapotnak, továbbá igyekeznek atomfegyvermentessé tenni a Koreai-félszigetet, Trump elnök pedig heteken belül készül találkozni személyesen Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.