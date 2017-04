A hétvégén 8500 migránst mentettek ki a tengerből

"A tenger most nagyon háborog Líbia partjai mentén és emiatt jelenleg nem is folyik mentési művelet" - közölte hétfőn a parti őrség, amely vállalta az akciók összehangolását. Péntektől vasárnapig jó idő volt a tengernek ezen szakaszán, emiatt megélénkült az embercsempészek tevékenysége. Több mint hetven mentőakcióra volt szükség ahhoz, hogy összegyűjtsék a bárkákon, csónakokon hánykolódó embereket. Mintegy 8500, az életét kockáztató bevándorlót vettek föl a három nap alatt a parti őrség és civil szervezetek hajói. A kimentettek között sok a gyerek és találtak 13 vízbe fulladt embert is. Az egyikük nyolc éves volt. "Ilyen rövid idő alatt még soha sem volt dolgunk ennyi menekülttel" - mondta az egyik szervezet szóvivője. Egyedül szombaton 33 mentési akció volt, pénteken 19, vasárnap 21 - tette hozzá. Az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának az összesítése szerint az év eleje óta 27 ezer, főként fekete-afrikai migráns szállt partra Olaszországban, és ebben még nincs benne a most hétvégi 8500 ember. Ez több mint 30 százalékos növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest.