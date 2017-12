A hetes cikk szerinti eljárás megindítására számít a lengyel kormányfő

"Ha jól értem, már megszületett a döntés, hogy a bizottság jövő szerdán aktiválja az "atomfegyverként" is emlegetett, eddig példa nélküli uniós eljárást" - mondta az újonnan kinevezett miniszterelnök. Hangsúlyozta azonban, hogy ezen "tisztességtelen" eljárás megindítása, és annak lezárása között bizonyosan számos alkalommal tárgyalni fog Varsó a partnereivel.



Uniós tisztségviselők korábban arról számoltak be, hogy Varsónak mindössze napjai vannak arra, hogy a kifogásolt intézkedések visszavonásával vagy módosításával elkerülje az eljárást. "Egy baráti csevej nem lesz elég ennek megváltoztatásához" - vélekedett egy névtelenséget kérő illetékes.



Mások szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy a brüsszeli testület "utolsó esélyként" ad még néhány hetet a lengyel kormánynak.



A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagállam egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak.



Az utóbbi időben sok bírálat érte Lengyelországot, elsősorban amiért a kormány szorosabb ellenőrzés alá vonta a közmédiát, korlátozta az alkotmánybíróság hatáskörét, és sokak szerint csorbítani kívánja a bíróságok függetlenségét. Varsó szerint azonban a vonatkozó törvénymódosítások tökéletesen megfelelnek a jogállamiság elveinek.



Az Európai Parlament májusban határozatot fogadott el, amelynek értelmében elkezdik előkészíteni Magyarországgal szemben a hetes cikk szerinti eljárást, amelyet az alapjogok rendszerszintű megsértésének esetére kodifikáltak az uniós jogba.