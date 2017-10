A hetedik bank ment csődbe az idén az USA-ban

Az állami betétbiztosítási alap (FDIC) honlapján szereplő adatok szerint a legutóbb csődbe jutott bank a Kansas állambeli The Farmers and Merchants State Bank of Argonia volt.



Januárban két pénzintézet, márciusban és áprilisban egy-egy, májusban ismét két bank "húzta le a rolót". Tavaly öt bank ment csődbe az Egyesült Államokban, ezzel a 2007 óta bezárt pénzintézetek száma közel ötszázra nőtt. Az Egyesült Államokban 2015-ben nyolc, 2014-ben még tizennyolc, egy évvel korábban pedig huszonnégy banknak kellett végleg bezárnia. A csődhullám hét éve tetőzött, a bezárt bankok száma 2010-ben 157-re nőtt az egy évvel korábbi 140-ről. A betéttulajdonosokat fejenként 250 ezer dollárig (mintegy 65 millió forint) biztosítja az amerikai betétbiztosítási alap.