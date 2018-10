A hesseni miniszterelnök a folytatásra készül

"Továbbra is világos, hogy a miénk a legnagyobb frakció" - hangsúlyozta a politikus, miután a konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) az előrejelzések szerint a voksok mintegy 28 százalékára számíthat. A politikus azt is bejelentette, hogy egyeztetést kezdenek a többi párttal, kivéve a szociáldemokratáktól balra álló Baloldalt (Die Linke) és az CDU-tól jobbra elhelyezkedő Alternatíva Németországnak (AfD) nevű pártot. A politikus fájdalmas veszteségnek nevezte, hogy a párt 5 évvel ezelőtti eredményéhez képest több mint 10 százalékpontot veszített támogatásából.



Ennek ellenére kijelentette, hogy azt a célt sikerült elérni, hogy a CDU nélkül ne lehessen kormányt alakítani Hessenben. A történelmi rekordnak számító eredményt elérő Zöldek frakcióvezetője, Mathias Wagner az előrejelzések ismeretében úgy értékelte a választást, hogy a zöldek világos felhatalmazást kaptak arra, hogy a tartomány következő kormányában is helyet kapjanak. A Zöldek eddig a CDU-val koalícióban irányították Hessent. Az előrejelzések szerint viszont a fekete-zöld koalíció többsége mindössze egyetlen főre apadhat a tartományi parlamentben. A szövetségi szinten a konzervatívokkal nagykoalícióban kormányzó szociáldemokraták helyi csúcsjelöltje csalódottságának adott hangot, miután a párt szintén több mint tíz százalékpontot veszített támogatottságából a 2013-as voksolás óta.



Thorsten Schäfer-Gümbel szerint a szövetségi kormány rossz megítélése is felelőssé tehető azért, hogy a párt rosszul szerepelt a tartományi választásokon. A felmérések is azt mutatják, hogy a hesseni választók a szövetségi kormány munkáját megítélve adták le szavazataikat a tartományi választáson. A Landtagba várhatóan 7,5 százalékkal bejutó liberálisok vezetője, Christian Lindner vasárnap este közölte: ők is készek a koalíciós tárgyalások megkezdésére. A politikai paletta jobbszélén található AfD vezetője, Jörg Meuthen értékelése szerint pártja elérte kitűzött célját Hessenben, ezért elégedett az eredménnyel. Mint mondta: jelenleg nem lát lehetőséget az együttműködésre a konzervatív CDU-val, ezért "jó, konstruktív" ellenzéki szerepre készül.