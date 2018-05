A hatóságok tudtak Oszama bin Laden pakisztáni jelenlétéről

Aszad Durráni altábornagy - aki 1990 és 1992 volt az ISI vezetője - a múlt héten Újdelhiben mutatta be A. Sz. Dulattal, az indiai külföldi hírszerzés volt vezetőjével és egy indiai újságíróval közösen írt, "The Spy Chronicles: RAW, ISI and the Illusion of Peace" (Kémkrónikák: a RAW, az ISI és a Béke Illúziója) című könyvét.



Pakisztán hadserege a könyv tartalma miatt vizsgálatot rendelt el Durráni ellen, aki a kötetben több olyan titkot is felfed, amely eltér a hivatalos állásponttól. A pakisztáni vezetés ugyanis azt állította: nem tudott arról, hogy a volt terroristavezér az országban van, és az amerikai akcióról is csak bin Laden likvidálása után értesült.



Az altábornagyot hétfőn bekérették a pakisztáni hadsereg főhadiszállására. Az ügyet egy másik tábornok vezette vizsgálóbizottság fogja részletesen vizsgálni - mondta közleményében Aszif Ghafúr dandártábornok, a fegyveres erők szóvivője. Megtiltották Durráninak, hogy elhagyja az országot.



A könyvben Durráni azt állítja, hogy az ISI valószínűleg tudott arról, hogy az al-Kaida akkori vezetője, Oszama Bin Laden Pakisztánban tartózkodik, s valószínűleg maga az ISI adta át őt Washingtonnak kölcsönösen egyeztetett procedúra keretében.



Az ISI volt vezetője szerint pakisztáni részről azért tagadják, hogy bármi közük volt Oszama bin Laden elfogásához, mert - mint fogalmaz - "kellemetlen helyzetbe hozta volna a vezetést" az a hír, miszerint Iszlámábád együttműködött az Egyesült Államokkal egy olyan ember kiiktatásában, akire Pakisztánban sokan hősként tekintettek.



Durráni szerzőtársa, az indiai A. Sz. Dulat a könyvben hasonlóan vélekedett a volt al-Kaida-vezér kézre kerítésével kapcsolatosan, vagyis szerinte is bin Ladent Pakisztán "dobta föl" az Egyesült Államoknak.



A 2001. szeptember 11-i terrortámadások kitervelésével vádolt Oszama bin Ladennel 2011 május 2-án végeztek az amerikai különleges erők az északkelet-pakisztáni városban, Abbotábádban. A pakisztáni hadsereg állítása szerint csak ezen a napon értesültek az amerikai akcióról is.