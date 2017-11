A hadsereg őrizetbe vette Mugabe környezetének több tagját

A Herald című kormánylap azt írta, a hadsereg jelentős haladást ért el abban, hogy "megtisztítsa" Robert Mugabe államfő környezetét a bűnözőktől. A lap egyben közölt egy fotót, amelyen Mugabe látható egy tárgyaláson a hadsereg vezérkari főnökével és két dél-afrikai miniszterrel.



Ezzel egy időben a kormánypárt, a ZANU-PF magas rangú forrásai arról számoltak be, hogy pénteken ülést tartanak, amelyen előterjesztik Mugabe menesztését. Azt is közölték, hogy ha Mugabe nem hajlandó távozni a hatalomból, akkor alkotmányos vádemelést kezdeményeznek ellene.



Egy nyilatkozó azt mondta, "nincs visszaút. Ha nagyon makacs lesz, akkor elrendezzük, hogy vasárnap menesszék. Ha ez megtörtént, kedden alkotmányos vádemelést indítanak."



Közben hazatért Zimbabwéba Emmerson Mnangagwa alelnök, akinek november 6-ai menesztése a katonai hatalomátvételt kiváltotta. Egy, a leváltott alelnökhöz közel álló és a hadsereggel is kapcsolatban álló forrás azt mondta, hogy Mnangagwa csütörtök óta az országban tartózkodik.



A zimbabwei hadsereg szerdán közölte, hogy átvette az ország irányítását Robert Mugabe elnök kormányától, miután a katonák és páncélozott járművek előző nap lezárták a kormányhivatalokhoz, bíróságokhoz és a parlamenthez vezető utakat.